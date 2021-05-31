https://ria.ru/20210531/donbass-1734942305.html

ЛНР обвинила украинских силовиков в подготовке провокаций

ЛНР обвинила украинских силовиков в подготовке провокаций - РИА Новости, 31.05.2021

ЛНР обвинила украинских силовиков в подготовке провокаций

Генеральная прокуратура самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в подготовке в Донбассе провокаций с использованием... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T15:09

2021-05-31T15:09

2021-05-31T15:09

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 31 мая - РИА Новости. Генеральная прокуратура самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в подготовке в Донбассе провокаций с использованием танков.Представитель ведомства Инна Семенова заявила на брифинге, что следователи генпрокуратуры ЛНР "располагают достоверной информацией о готовящихся преступлениях в отношении мирного населения Донбасса" со стороны 58-й бригады украинских силовиков.Представитель генпрокуратуры уточнила, что если обстрелы из этого вооружения будут производиться в направлении позиций Народной милиции в данном районе, то неизбежны потери среди мирных жителей, так как в той же стороне находится и населенный пункт. По словам Семеновой, украинские силовики не скрывают подготовку к предстоящей провокации и "выставляют на официальной странице бригады в социальных сетях фото с танковых стрельб".Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210524/referendum-1733608352.html

https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, украина, в мире