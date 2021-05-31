ЛНР обвинила украинских силовиков в подготовке провокаций
ЛУГАНСК, 31 мая - РИА Новости. Генеральная прокуратура самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в подготовке в Донбассе провокаций с использованием танков.
Представитель ведомства Инна Семенова заявила на брифинге, что следователи генпрокуратуры ЛНР "располагают достоверной информацией о готовящихся преступлениях в отношении мирного населения Донбасса" со стороны 58-й бригады украинских силовиков.
"Руководством 58-й бригады, которая располагается в населенном пункте Новогродовка (под контролем Киева - ред.), был отдан приказ привести в боевую готовность все имеющиеся в подразделении танки с целью обстрелов мест дислокации подразделений Народной милиции Донбасса", - заявила Семенова.
Представитель генпрокуратуры уточнила, что если обстрелы из этого вооружения будут производиться в направлении позиций Народной милиции в данном районе, то неизбежны потери среди мирных жителей, так как в той же стороне находится и населенный пункт. По словам Семеновой, украинские силовики не скрывают подготовку к предстоящей провокации и "выставляют на официальной странице бригады в социальных сетях фото с танковых стрельб".
Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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