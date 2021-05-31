Кузнецова предложила ввести учет детей, обучающихся за рубежом
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова во время интервью МИА "Россия сегодня"
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова считает целесообразным разработать порядок учета несовершеннолетних россиян, которые выехали за рубеж на учебу.
Согласно докладу о деятельности детского омбудсмена в 2020 году, размещенного на ее официальном сайте, из-за введения в РФ ограничительных мер по новой коронавирусной инфекции российские школьники, находившиеся за границей по программам культурного и учебного обмена, попали в сложное положение.
Так, в 2020 году более 70 российских школьников оказались в США в буквальном смысле на улице после того, как их учебные программы в этой стране были прерваны в одностороннем порядке принимающей стороной. Отмечается, что ситуация осложнялась отсутствием точной информации о количестве российских детей, выехавших за рубеж, поскольку родители несовершеннолетних в большинстве случаев не ставят в известность компетентные российские ведомства о выезде их детей за границу.
"Несмотря на то, что ответственность за детей целиком лежит на родителях, представляется целесообразным разработать соответствующий порядок уведомления компетентных органов о выезде несовершеннолетних на учебу за рубеж, а также порядок их учета", - говорится, в частности, в документе.
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