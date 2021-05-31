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Кузнецова предложила ввести учет детей, обучающихся за рубежом
Кузнецова предложила ввести учет детей, обучающихся за рубежом - РИА Новости, 31.05.2021
Кузнецова предложила ввести учет детей, обучающихся за рубежом
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова считает целесообразным разработать порядок учета несовершеннолетних россиян, которые выехали... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T15:52
2021-05-31T15:52
россия
анна кузнецова
сша
общество
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова считает целесообразным разработать порядок учета несовершеннолетних россиян, которые выехали за рубеж на учебу.Согласно докладу о деятельности детского омбудсмена в 2020 году, размещенного на ее официальном сайте, из-за введения в РФ ограничительных мер по новой коронавирусной инфекции российские школьники, находившиеся за границей по программам культурного и учебного обмена, попали в сложное положение.Так, в 2020 году более 70 российских школьников оказались в США в буквальном смысле на улице после того, как их учебные программы в этой стране были прерваны в одностороннем порядке принимающей стороной. Отмечается, что ситуация осложнялась отсутствием точной информации о количестве российских детей, выехавших за рубеж, поскольку родители несовершеннолетних в большинстве случаев не ставят в известность компетентные российские ведомства о выезде их детей за границу.
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россия, анна кузнецова, сша, общество

Кузнецова предложила ввести учет детей, обучающихся за рубежом

15:52 31.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова во время интервью МИА "Россия сегодня"
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова во время интервью МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова считает целесообразным разработать порядок учета несовершеннолетних россиян, которые выехали за рубеж на учебу.
Согласно докладу о деятельности детского омбудсмена в 2020 году, размещенного на ее официальном сайте, из-за введения в РФ ограничительных мер по новой коронавирусной инфекции российские школьники, находившиеся за границей по программам культурного и учебного обмена, попали в сложное положение.
Так, в 2020 году более 70 российских школьников оказались в США в буквальном смысле на улице после того, как их учебные программы в этой стране были прерваны в одностороннем порядке принимающей стороной. Отмечается, что ситуация осложнялась отсутствием точной информации о количестве российских детей, выехавших за рубеж, поскольку родители несовершеннолетних в большинстве случаев не ставят в известность компетентные российские ведомства о выезде их детей за границу.

"Несмотря на то, что ответственность за детей целиком лежит на родителях, представляется целесообразным разработать соответствующий порядок уведомления компетентных органов о выезде несовершеннолетних на учебу за рубеж, а также порядок их учета", - говорится, в частности, в документе.

Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
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