https://ria.ru/20210531/blagoustroystvo-1734991029.html

Нижегородцы проголосовали за территории для благоустройства в 2022 году

Нижегородцы проголосовали за территории для благоустройства в 2022 году - РИА Новости, 31.05.2021

Нижегородцы проголосовали за территории для благоустройства в 2022 году

Более 182 тысяч жителей Нижегородской области приняли участие в голосовании по выбору общественных пространств, которые будут благоустроены в 2022 году по... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T18:43

2021-05-31T18:43

2021-05-31T18:43

глеб никитин

нижегородская область

общество

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мая - РИА Новости. Более 182 тысяч жителей Нижегородской области приняли участие в голосовании по выбору общественных пространств, которые будут благоустроены в 2022 году по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", заявил глава региона Глеб Никитин.Голосование длилось около месяца, оно завершилось 30 мая. Участие в голосовании могли принять жители районов городов, муниципальных и городских округов Нижегородской области с населением более 20 тысяч человек.Губернатор отметил, что в 2021 году благодаря увеличению финансирования из регионального и местных бюджетов на реализацию проекта "Формирование комфортной городской среды" в регионе будет направлено около 1,5 миллиарда рублей. Эти средства позволят обновить не менее 118 общественных пространств и 114 дворовых территорий, выбранных в 2020 году.

https://ria.ru/20210525/dorogi-1733837303.html

нижегородская область

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глеб никитин, нижегородская область, общество