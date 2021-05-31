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Нижегородцы проголосовали за территории для благоустройства в 2022 году
Нижегородцы проголосовали за территории для благоустройства в 2022 году - РИА Новости, 31.05.2021
Нижегородцы проголосовали за территории для благоустройства в 2022 году
Более 182 тысяч жителей Нижегородской области приняли участие в голосовании по выбору общественных пространств, которые будут благоустроены в 2022 году по... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T18:43
2021-05-31T18:43
глеб никитин
нижегородская область
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мая - РИА Новости. Более 182 тысяч жителей Нижегородской области приняли участие в голосовании по выбору общественных пространств, которые будут благоустроены в 2022 году по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", заявил глава региона Глеб Никитин.Голосование длилось около месяца, оно завершилось 30 мая. Участие в голосовании могли принять жители районов городов, муниципальных и городских округов Нижегородской области с населением более 20 тысяч человек.Губернатор отметил, что в 2021 году благодаря увеличению финансирования из регионального и местных бюджетов на реализацию проекта "Формирование комфортной городской среды" в регионе будет направлено около 1,5 миллиарда рублей. Эти средства позволят обновить не менее 118 общественных пространств и 114 дворовых территорий, выбранных в 2020 году.
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глеб никитин, нижегородская область, общество

Нижегородцы проголосовали за территории для благоустройства в 2022 году

18:43 31.05.2021
 
© РИА Новости / Роман ВладимировВид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде
Вид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Роман Владимиров
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мая - РИА Новости. Более 182 тысяч жителей Нижегородской области приняли участие в голосовании по выбору общественных пространств, которые будут благоустроены в 2022 году по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", заявил глава региона Глеб Никитин.
Голосование длилось около месяца, оно завершилось 30 мая. Участие в голосовании могли принять жители районов городов, муниципальных и городских округов Нижегородской области с населением более 20 тысяч человек.

"Благодарю всех, кто нашел время, чтобы проголосовать на сайте или с помощью волонтеров. Следующий шаг – разработка проектов будущего благоустройства, в ней также будут участвовать нижегородцы – в формате общественных обсуждений, стратегических сессий", - цитирует пресс-служба правительства Нижегородской области слова Никитина.

Губернатор отметил, что в 2021 году благодаря увеличению финансирования из регионального и местных бюджетов на реализацию проекта "Формирование комфортной городской среды" в регионе будет направлено около 1,5 миллиарда рублей. Эти средства позволят обновить не менее 118 общественных пространств и 114 дворовых территорий, выбранных в 2020 году.
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Глеб НикитинНижегородская областьОбщество
 
 
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