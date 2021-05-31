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Россия возобновит железнодорожные маршруты в Гомель и Полоцк
Россия возобновит железнодорожные маршруты в Гомель и Полоцк - РИА Новости, 31.05.2021
Россия возобновит железнодорожные маршруты в Гомель и Полоцк
С 10 июня Россия возобновит железнодорожное сообщение с Белоруссией по маршрутам Гомель - Москва и Полоцк - Москва, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T23:08
2021-05-31T23:08
2021-05-31T23:08
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. С 10 июня Россия возобновит железнодорожное сообщение с Белоруссией по маршрутам Гомель - Москва и Полоцк - Москва, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."С 10 июня будет возобновлено железнодорожное сообщение с Белоруссией по маршрутам Гомель - Москва и Полоцк - Москва на ежедневной основе, а также увеличено количество вагонов в поездах "Ласточка" по маршруту Москва - Минск", - говорится в сообщении.
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