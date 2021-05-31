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Суд в Минске отказал защите Сапеги в удовлетворении жалобы

Суд в Минске отказал защите Сапеги в удовлетворении жалобы - РИА Новости, 31.05.2021

Суд в Минске отказал защите Сапеги в удовлетворении жалобы

Минский городской суд на заседании в понедельник отказал защите гражданки РФ Софьи Сапеги в удовлетворении жалобы на ее задержание, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T12:55

2021-05-31T12:55

2021-05-31T14:48

софия сапега

россия

ryanair

белоруссия

в мире

задержание основателя telegram-канала nexta

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МИНСК, 31 мая – РИА Новости. Минский городской суд на заседании в понедельник отказал защите гражданки РФ Софьи Сапеги в удовлетворении жалобы на ее задержание, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Ранее в пятницу один из адвокатов Сапеги, Александр Филанович, сообщил, что суд Партизанского района Минска не удовлетворил жалобу на задержание его подзащитной. Данное решение было обжаловано в вышестоящей инстанции – Минском городском суде."Рассмотрев материалы, руководствуясь статьями 144, 145 УПК, (суд) постановил: жалобу защитника, адвоката Филановича, на постановление суда Партизанского района города Минска от 28 мая 2021 года в отношении Сапеги Софьи Андреевны оставить без удовлетворения", - сказал судья по итогам заседания.Судья также указал, что постановление является окончательным, обжалованию не подлежит.Сапега в суд на рассмотрение жалобы не доставлялась, заседание проходило в закрытом режиме, а резолютивная часть была оглашена публично.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Вместе с Протасевичем была задержана Сапега. По информации российского МИД, она подозревается в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК Белоруссии. Срок содержания Сапеги продлен на два месяца, ожидается, что СК предъявит ей обвинения в понедельник после обеда. Во вторник в эфире государственного телеканала СТВ было показано видео, на котором Сапега призналась, что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", который публикует личные данные силовиков. По данным МВД республики, этот канал и его "дочки" в регионах признаны в Белоруссии экстремистскими.Глава МИД Белоруссии Владимир Макей 30 мая предположил, что суд над Сапегой, скорее всего, состоится в республике и после него возможны разные варианты: гражданка РФ может быть помилована решением главы государства или передана отбывать наказание в Россию. Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, требуют освободить Протасевича и Сапегу.

https://ria.ru/20210530/sud-1734845613.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210526/sapega-1733920360.html

https://ria.ru/20210529/sapega-1734750717.html

россия

белоруссия

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Прокурор и адвокат ожидают решения по жалобе на задержание Софии Сапеги Эксклюзивное видео Sputnik c рассмотрения жалобы адвоката на задержание россиянки Софии Сапеги, которое прошло за закрытыми дверями. В тот момент судья находился в совещательной комнате и писал свой вердикт, а в зале суда ожидали прокурор и адвокат. Все рассмотрение жалобы на задержание длилось менее часа. 2021-05-31T12:55 true PT0M21S

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софия сапега, россия, ryanair, белоруссия, в мире, задержание основателя telegram-канала nexta