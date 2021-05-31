https://ria.ru/20210531/aviasoobschenie-1735017856.html

Россия возобновит авиасообщение с восемью странами

Россия возобновит авиасообщение с восемью странами - РИА Новости, 01.06.2021

Россия возобновит авиасообщение с восемью странами

Российский оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение не продлевать ограничение на авиасообщение с Великобританией, со 2 июня... РИА Новости, 01.06.2021

2021-05-31T23:02

2021-05-31T23:02

2021-06-01T04:28

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Российский оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение не продлевать ограничение на авиасообщение с Великобританией, со 2 июня будут возобновлены рейсы Москва-Лондон 3 раза в неделю."В связи с улучшением эпидемиологической обстановки в Великобритании оперативным штабом принято решение не продлевать приостановление воздушного сообщения. Со 2 июня будет возобновлено регулярное авиасообщению по маршруту Москва-Лондон три раза в неделю на взаимной основе", - сообщили журналистам в оперативном штабе.Россия возобновляет авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко, Хорватией, а также чартерное авиасообщение с Албанией, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Оперативным штабом принято решение о возобновлении на взаимной основе с 10 июня 2021 года регулярного международного авиасообщения со следующими государствами: Австрия (Москва – Вена два раза в неделю); Венгрия (Москва – Будапешт два раза в неделю); Ливан (Москва – Бейрут один раз в неделю)", - говорится в сообщении.Также возобновляется авиасообщение с Люксембургом (Москва – Люксембург один раз в неделю); Маврикием (Москва – Порт-Луи два раза в неделю); Марокко (Москва – Рабат два раза в неделю); Хорватией (Москва – Загреб два раза в неделю).Также с 10 июня будет возобновлено чартерное авиасообщение с Албанией по маршруту Москва – Тирана один раз в неделю.Кроме того, принято решение об увеличении с 10 июня количества авиарейсов с Белоруссией по маршруту Москва – Минск до 10 раз в неделю на взаимной основе.

https://ria.ru/20210531/turtsiya-1735005557.html

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коронавирус covid-19, туризм, великобритания, в мире