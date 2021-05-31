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Онлайн-брифинг старшего должностного лица России в АТЭС Кирилла Барского
Онлайн-брифинг старшего должностного лица России в АТЭС Кирилла Барского - РИА Новости, 31.05.2021
Онлайн-брифинг старшего должностного лица России в АТЭС Кирилла Барского
7 июня в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-брифинг старшего должностного лица России в АТЭС Кирилла БАРСКОГО по итогам серии заседаний старших должностных лиц АТЭС, которые пройдут в виртуальном формате с 28 мая по 4 июня 2021 года.
2021-05-31T12:31
2021-05-31T12:31
2021-05-31T12:48
анонсы
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анонсы
Онлайн-брифинг старшего должностного лица России в АТЭС Кирилла Барского
12:31 31.05.2021 (обновлено: 12:48 31.05.2021)
7 июня в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-брифинг старшего должностного лица России в АТЭС Кирилла БАРСКОГО по итогам серии заседаний старших должностных лиц АТЭС, которые пройдут в виртуальном формате с 28 мая по 4 июня 2021 года.