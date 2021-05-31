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Онлайн-брифинг старшего должностного лица России в АТЭС Кирилла Барского

Онлайн-брифинг старшего должностного лица России в АТЭС Кирилла Барского - РИА Новости, 31.05.2021

Онлайн-брифинг старшего должностного лица России в АТЭС Кирилла Барского

7 июня в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-брифинг старшего должностного лица России в АТЭС Кирилла БАРСКОГО по итогам серии заседаний старших должностных лиц АТЭС, которые пройдут в виртуальном формате с 28 мая по 4 июня 2021 года.

2021-05-31T12:31

2021-05-31T12:31

2021-05-31T12:48

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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