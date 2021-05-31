Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210531/anapa-1734918961.html
В Анапе проверяют сообщение о пристававшем к мальчику педофиле
В Анапе проверяют сообщение о пристававшем к мальчику педофиле - РИА Новости, 31.05.2021
В Анапе проверяют сообщение о пристававшем к мальчику педофиле
Полиция Анапы проверяет сообщение о мужчине, который якобы приставал к мальчику и был задержан родителями, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Краснодарскому краю. РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T13:29
2021-05-31T13:29
гумвд
анапа
краснодарский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
КРАСНОДАР, 31 мая – РИА Новости. Полиция Анапы проверяет сообщение о мужчине, который якобы приставал к мальчику и был задержан родителями, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Краснодарскому краю.В местных пабликах написали, что в Анапе мужчина приставал к малолетнему мальчику, схватил его за руку и втащил в машину, где предлагал ребёнку деньги за интим. Отмечалось, что ребёнку удалось выскочить из авто, а злоумышленника задержали родители. Было также опубликовано видео, на котором мужчину обступили, предположительно, родители, однако в полной мере причина конфликта не ясна."Поступило сообщение, что к ребёнку якобы кто-то приставал. Материал зарегистрирован, проводится проверка", - рассказали в пресс-службе ГУМВД.
https://ria.ru/20210427/proisshestviya-1730182615.html
анапа
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гумвд, анапа, краснодарский край, происшествия

В Анапе проверяют сообщение о пристававшем к мальчику педофиле

13:29 31.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 31 мая – РИА Новости. Полиция Анапы проверяет сообщение о мужчине, который якобы приставал к мальчику и был задержан родителями, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Краснодарскому краю.
В местных пабликах написали, что в Анапе мужчина приставал к малолетнему мальчику, схватил его за руку и втащил в машину, где предлагал ребёнку деньги за интим. Отмечалось, что ребёнку удалось выскочить из авто, а злоумышленника задержали родители. Было также опубликовано видео, на котором мужчину обступили, предположительно, родители, однако в полной мере причина конфликта не ясна.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
27 апреля, 17:15
Под Костромой задержали педофила, жертвами которого стали 25 девочек
"Поступило сообщение, что к ребёнку якобы кто-то приставал. Материал зарегистрирован, проводится проверка", - рассказали в пресс-службе ГУМВД.
 
ГУМВДАнапаКраснодарский крайПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:30В Ленинградской области трое детей пострадали в ДТП со школьным автобусом
10:28Начало лета в Москве оказалось самым холодным за последние 54 года
10:15Богатейшие россияне заработали около 36 миллиардов долларов с начала года
10:15У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9
10:12Врачи рассказали о состоянии раненной в Екатеринбурге девочки
10:09В Барнауле задержали двоих предпринимателей после ЧП с детьми на батуте
10:06Лидер Rammstein выпустил клип о пионерах
10:04Грузия открыла сухопутные границы
10:00Медики рассказали о состоянии девочек, упавших с батута в Барнауле
09:59На Сахалине директора вуза обвинили в хищении в особо крупном размере
09:58В Челябинской области поезд насмерть сбил шестилетнего ребенка
09:56В бундестаге назвали санкции ЕС против Белоруссии "выстрелом себе в ногу"
09:54Россия проведет в Эстонии военную инспекцию на фоне учений НАТО
09:51Двое россиян признались в размещении в "Бессмертном полку" фото нацистов
09:47В МИД рассказали об интересе Китая к сотрудничеству по Арктике
09:46Директор ПМЭФ рассказал о ПЦР-тестировании для участников
09:46В Германии заявили, что сделали все для запуска "Северного потока — 2"
09:44Путин внес в Госдуму проект о праве Генпрокуратуры защищать Россию в ЕСПЧ
09:44Следствие просит продлить арест экс-губернатору Фургалу
09:39В США предрекли "победу" Путина на саммите с Байденом
Лента новостейМолния