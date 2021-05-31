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В Анапе проверяют сообщение о пристававшем к мальчику педофиле
В Анапе проверяют сообщение о пристававшем к мальчику педофиле - РИА Новости, 31.05.2021
В Анапе проверяют сообщение о пристававшем к мальчику педофиле
Полиция Анапы проверяет сообщение о мужчине, который якобы приставал к мальчику и был задержан родителями, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Краснодарскому краю. РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T13:29
2021-05-31T13:29
2021-05-31T13:29
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КРАСНОДАР, 31 мая – РИА Новости. Полиция Анапы проверяет сообщение о мужчине, который якобы приставал к мальчику и был задержан родителями, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Краснодарскому краю.В местных пабликах написали, что в Анапе мужчина приставал к малолетнему мальчику, схватил его за руку и втащил в машину, где предлагал ребёнку деньги за интим. Отмечалось, что ребёнку удалось выскочить из авто, а злоумышленника задержали родители. Было также опубликовано видео, на котором мужчину обступили, предположительно, родители, однако в полной мере причина конфликта не ясна."Поступило сообщение, что к ребёнку якобы кто-то приставал. Материал зарегистрирован, проводится проверка", - рассказали в пресс-службе ГУМВД.
https://ria.ru/20210427/proisshestviya-1730182615.html
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гумвд, анапа, краснодарский край, происшествия