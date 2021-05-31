https://ria.ru/20210531/anapa-1734918961.html

В Анапе проверяют сообщение о пристававшем к мальчику педофиле

В Анапе проверяют сообщение о пристававшем к мальчику педофиле - РИА Новости, 31.05.2021

В Анапе проверяют сообщение о пристававшем к мальчику педофиле

Полиция Анапы проверяет сообщение о мужчине, который якобы приставал к мальчику и был задержан родителями, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Краснодарскому краю. РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T13:29

2021-05-31T13:29

2021-05-31T13:29

гумвд

анапа

краснодарский край

происшествия

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КРАСНОДАР, 31 мая – РИА Новости. Полиция Анапы проверяет сообщение о мужчине, который якобы приставал к мальчику и был задержан родителями, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Краснодарскому краю.В местных пабликах написали, что в Анапе мужчина приставал к малолетнему мальчику, схватил его за руку и втащил в машину, где предлагал ребёнку деньги за интим. Отмечалось, что ребёнку удалось выскочить из авто, а злоумышленника задержали родители. Было также опубликовано видео, на котором мужчину обступили, предположительно, родители, однако в полной мере причина конфликта не ясна."Поступило сообщение, что к ребёнку якобы кто-то приставал. Материал зарегистрирован, проводится проверка", - рассказали в пресс-службе ГУМВД.

https://ria.ru/20210427/proisshestviya-1730182615.html

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гумвд, анапа, краснодарский край, происшествия