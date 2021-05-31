Онлайн-конференция о выходе книги об Александре Невском
15:24 31.05.2021 (обновлено: 15:48 31.05.2021)
3 июня в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция на тему: "Александр Невский: история и современность в литературе". Мероприятие состоится в рамках проекта "Религия и мировоззрение".
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Участники:
- председатель Издательского совета Русской Православной Церкви митрополит Калужский и Боровский КЛИМЕНТ;
- писатель, лауреат Патриаршей литературной премии 2021 года Владимир МАЛЯГИН;
- генеральный директор Фонда социально-культурных инициатив Сергей СМИРНОВ;
- руководитель книжного проекта серии "Святые России" Дмитрий ВДОВЫХ.
Мероприятие приурочено к выходу книги "Благоверный великий князь Александр Невский" из серии "Святые России", изданной при поддержке Фонда Светланы Медведевой (Фонд социально-культурных инициатив).
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- председатель Издательского совета Русской Православной Церкви митрополит Калужский и Боровский КЛИМЕНТ;
- писатель, лауреат Патриаршей литературной премии 2021 года Владимир МАЛЯГИН;
- генеральный директор Фонда социально-культурных инициатив Сергей СМИРНОВ;
- руководитель книжного проекта серии "Святые России" Дмитрий ВДОВЫХ.
Мероприятие приурочено к выходу книги "Благоверный великий князь Александр Невский" из серии "Святые России", изданной при поддержке Фонда Светланы Медведевой (Фонд социально-культурных инициатив).
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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