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Онлайн-конференция о выходе книги об Александре Невском
Онлайн-конференция о выходе книги об Александре Невском - РИА Новости, 31.05.2021
Онлайн-конференция о выходе книги об Александре Невском
3 июня в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция на тему: "Александр Невский: история и современность в литературе". Мероприятие состоится в рамках проекта "Религия и мировоззрение".
2021-05-31T15:24
2021-05-31T15:48
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Задать вопросУчастники:- председатель Издательского совета Русской Православной Церкви митрополит Калужский и Боровский КЛИМЕНТ; - писатель, лауреат Патриаршей литературной премии 2021 года Владимир МАЛЯГИН;- генеральный директор Фонда социально-культурных инициатив Сергей СМИРНОВ;- руководитель книжного проекта серии "Святые России" Дмитрий ВДОВЫХ.Мероприятие приурочено к выходу книги "Благоверный великий князь Александр Невский" из серии "Святые России", изданной при поддержке Фонда Светланы Медведевой (Фонд социально-культурных инициатив).Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о выходе книги об Александре Невском

15:24 31.05.2021 (обновлено: 15:48 31.05.2021)
 
Читать ria.ru в
3 июня в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция на тему: "Александр Невский: история и современность в литературе". Мероприятие состоится в рамках проекта "Религия и мировоззрение".
Задать вопрос

Участники:
- председатель Издательского совета Русской Православной Церкви митрополит Калужский и Боровский КЛИМЕНТ;
- писатель, лауреат Патриаршей литературной премии 2021 года Владимир МАЛЯГИН;
- генеральный директор Фонда социально-культурных инициатив Сергей СМИРНОВ;
- руководитель книжного проекта серии "Святые России" Дмитрий ВДОВЫХ.

Мероприятие приурочено к выходу книги "Благоверный великий князь Александр Невский" из серии "Святые России", изданной при поддержке Фонда Светланы Медведевой (Фонд социально-культурных инициатив).

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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