https://ria.ru/20210531/aleksandr-nevskiy-1734946881.html

Онлайн-конференция о выходе книги об Александре Невском

Онлайн-конференция о выходе книги об Александре Невском - РИА Новости, 31.05.2021

Онлайн-конференция о выходе книги об Александре Невском

3 июня в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция на тему: "Александр Невский: история и современность в литературе". Мероприятие состоится в рамках проекта "Религия и мировоззрение".

2021-05-31T15:24

2021-05-31T15:24

2021-05-31T15:48

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Задать вопросУчастники:- председатель Издательского совета Русской Православной Церкви митрополит Калужский и Боровский КЛИМЕНТ; - писатель, лауреат Патриаршей литературной премии 2021 года Владимир МАЛЯГИН;- генеральный директор Фонда социально-культурных инициатив Сергей СМИРНОВ;- руководитель книжного проекта серии "Святые России" Дмитрий ВДОВЫХ.Мероприятие приурочено к выходу книги "Благоверный великий князь Александр Невский" из серии "Святые России", изданной при поддержке Фонда Светланы Медведевой (Фонд социально-культурных инициатив).Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы