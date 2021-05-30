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Кофе — оно, миндаль — она! Это нормально или нет?
Кофе — оно, миндаль — она! Это нормально или нет? - РИА Новости, 30.05.2021
Кофе — оно, миндаль — она! Это нормально или нет?
"Роскошная отель", "свежая лосось", "высокий степень". Роды слов на протяжении истории трансформировались из мужского в женский, из женского в мужской, из мужского в средний. Некоторые слова (всеми любимый кофе) не определились с родом до сих пор. Рассказываем, как и почему меняется род слов.
2021-05-30T12:00
2021-05-30T12:00
2021-05-30T12:00
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Кофе — оно, миндаль — она! Это нормально или нет?
«Роскошная отель», «свежая лосось», «высокий степень». Роды слов на протяжении истории трансформировались из мужского в женский, из женского в мужской, из мужского в средний. Некоторые слова (всеми любимый кофе) не определились с родом до сих пор. Рассказываем, как и почему меняется род слов.
audio/mpeg
Кофе — оно, миндаль — она! Это нормально или нет?
«Роскошная отель», «свежая лосось», «высокий степень». Роды слов на протяжении истории трансформировались из мужского в женский, из женского в мужской, из мужского в средний. Некоторые слова (всеми любимый кофе) не определились с родом до сих пор. Рассказываем, как и почему меняется род слов.
audio/mpeg
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аудио, подкаст, грамотность
Кофе — оно, миндаль — она! Это нормально или нет?
"Роскошная отель", "свежая лосось", "высокий степень". Роды слов на протяжении истории трансформировались из мужского в женский, из женского в мужской, из мужского в средний. Некоторые слова (всеми любимый кофе) не определились с родом до сих пор. Рассказываем, как и почему меняется род слов.