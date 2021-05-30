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Кофе — оно, миндаль — она! Это нормально или нет?

Кофе — оно, миндаль — она! Это нормально или нет? - РИА Новости, 30.05.2021

Кофе — оно, миндаль — она! Это нормально или нет?

"Роскошная отель", "свежая лосось", "высокий степень". Роды слов на протяжении истории трансформировались из мужского в женский, из женского в мужской, из мужского в средний. Некоторые слова (всеми любимый кофе) не определились с родом до сих пор. Рассказываем, как и почему меняется род слов.

2021-05-30T12:00

2021-05-30T12:00

2021-05-30T12:00

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Кофе — оно, миндаль — она! Это нормально или нет? «Роскошная отель», «свежая лосось», «высокий степень». Роды слов на протяжении истории трансформировались из мужского в женский, из женского в мужской, из мужского в средний. Некоторые слова (всеми любимый кофе) не определились с родом до сих пор. Рассказываем, как и почему меняется род слов. audio/mpeg

Кофе — оно, миндаль — она! Это нормально или нет? «Роскошная отель», «свежая лосось», «высокий степень». Роды слов на протяжении истории трансформировались из мужского в женский, из женского в мужской, из мужского в средний. Некоторые слова (всеми любимый кофе) не определились с родом до сих пор. Рассказываем, как и почему меняется род слов. audio/mpeg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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