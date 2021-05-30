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Как это по-русски
Подкаст о русском языке и о странностях, которые с ним происходят. Как меняется язык, на котором мы говорим? Кого и отчего бесят феминитивы? Откуда берутся и куда исчезают новые слова?
https://ria.ru/20210530/words-1734646254.html
Кофе — оно, миндаль — она! Это нормально или нет?
Кофе — оно, миндаль — она! Это нормально или нет? - РИА Новости, 30.05.2021
Кофе — оно, миндаль — она! Это нормально или нет?
"Роскошная отель", "свежая лосось", "высокий степень". Роды слов на протяжении истории трансформировались из мужского в женский, из женского в мужской, из мужского в средний. Некоторые слова (всеми любимый кофе) не определились с родом до сих пор. Рассказываем, как и почему меняется род слов.
2021-05-30T12:00
2021-05-30T12:00
как это по-русски
подкаст
грамотность
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Кофе — оно, миндаль — она! Это нормально или нет?
«Роскошная отель», «свежая лосось», «высокий степень». Роды слов на протяжении истории трансформировались из мужского в женский, из женского в мужской, из мужского в средний. Некоторые слова (всеми любимый кофе) не определились с родом до сих пор. Рассказываем, как и почему меняется род слов.
audio/mpeg
Кофе — оно, миндаль — она! Это нормально или нет?
«Роскошная отель», «свежая лосось», «высокий степень». Роды слов на протяжении истории трансформировались из мужского в женский, из женского в мужской, из мужского в средний. Некоторые слова (всеми любимый кофе) не определились с родом до сих пор. Рассказываем, как и почему меняется род слов.
audio/mpeg
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
аудио, подкаст, грамотность

Кофе — оно, миндаль — она! Это нормально или нет?

12:00 30.05.2021
 
Как это по-русски
Кофе — оно, миндаль — она! Это нормально или нет?
12:00
Читать ria.ru в
"Роскошная отель", "свежая лосось", "высокий степень". Роды слов на протяжении истории трансформировались из мужского в женский, из женского в мужской, из мужского в средний. Некоторые слова (всеми любимый кофе) не определились с родом до сих пор. Рассказываем, как и почему меняется род слов.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
________
Сценарий эпизода: Алиса Хохлова
Голоса эпизода: Артем Буфтяк, Наталия Шашина
Монтаж Андрея Темнова
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