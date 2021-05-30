https://ria.ru/20210530/vaktsinatsiya-1734798608.html

В Великобритании могут ввести обязательную вакцинацию для медиков

В Великобритании могут ввести обязательную вакцинацию для медиков - РИА Новости, 30.05.2021

В Великобритании могут ввести обязательную вакцинацию для медиков

Министр Великобритании по вопросам вакцинации Надим Захави заявил, что правительство рассматривает возможность обязательной вакцинации от COVID-19 медицинских... РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-30T12:46

2021-05-30T12:46

2021-05-30T12:46

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ЛОНДОН, 30 мая - РИА Новости. Министр Великобритании по вопросам вакцинации Надим Захави заявил, что правительство рассматривает возможность обязательной вакцинации от COVID-19 медицинских сотрудников."Это правильно, всякое ответственное правительство должно обсуждать и думать, как защитить наиболее уязвимых, прививая тех, кто о них заботиться", - сказал он телеканалу Sky News.Он отметил, что прецедент уже есть, например, хирургов прививают от гепатита B. "Мы однозначно рассматриваем этот вопрос", - сказал он.

https://ria.ru/20210529/ekonomika-1734699185.html

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