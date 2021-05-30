https://ria.ru/20210530/vaktsina-1734793416.html

Премьер Баварии призвал как можно скорее одобрить "Спутник V"

Премьер Баварии призвал как можно скорее одобрить "Спутник V" - РИА Новости, 30.05.2021

Премьер Баварии призвал как можно скорее одобрить "Спутник V"

Премьер-министр немецкой земли Бавария Маркус Зёдер призывает Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) как можно скорее разрешить применение российской РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-30T11:34

2021-05-30T11:34

2021-05-30T11:34

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

маркус зедер

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

германия

бавария

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БЕРЛИН, 30 мая - РИА Новости. Премьер-министр немецкой земли Бавария Маркус Зёдер призывает Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) как можно скорее разрешить применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщает издание Bild am Sonntag."Необходимо продолжить вакцинацию. Прежде всего требуется ускорить процесс в связи со "Спутником V". Нельзя медлить из-за идеологических причин", - приводит издание слова Зёдера, указывая в подводке к этой цитате, что "премьер-министр Баварии призвал ЕМА к скорейшему одобрению российской вакцины".Ранее ряд федеральных земель ФРГ заявили, что намерены в одностороннем порядке закупить вакцину "Спутник V", в Баварии власти подписали соответствующее соглашение о намерениях.Российская вакцина с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам ЕМА, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в ЕМА выразили надежду, что после завершения инспекторских проверок в России в агентстве смогут озвучить график оценки препарата.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В настоящее время препарат одобрен в 66 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщил ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

https://ria.ru/20210528/uzbekistan-1734639393.html

россия

германия

бавария

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, маркус зедер, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, германия, бавария, в мире