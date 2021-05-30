https://ria.ru/20210530/strelba-1734803447.html

При стрельбе в Майами погибли два человека

При стрельбе в Майами погибли два человека - РИА Новости, 30.05.2021

При стрельбе в Майами погибли два человека

Более 20 человек пострадали, двое погибли в результате стрельбы в округе Майами, штат Флорида, сообщает местная полиция. РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-30T13:37

2021-05-30T13:37

2021-05-30T14:27

флорида

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ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Более 20 человек пострадали, двое погибли в результате стрельбы в округе Майами, штат Флорида, сообщает местная полиция."Я нахожусь на месте, где произошел очередной целенаправленный и трусливый акт насилия с использованием огнестрельного оружия, ранения получили более 20 человек, и 2, к сожалению, скончались", - написал в Twitter директор департамента полиции Майами Альфредо Рамирес.Он отметил, что злоумышленники открыли огонь по толпе и стреляли без разбора.Как сообщает местное издание Miami Herald со ссылкой на полицию, пострадали до 25 человек. Стрельба произошла в концертном зале после полуночи по местному времени в воскресенье на северо-западе округа Майами-Дейд. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.Как сообщается, к концертному залу подъехал белый внедорожник, из него вышли трое неизвестных с ружьями и пистолетами и открыли стрельбу по людям на улице. Пока полиция не обладает данными о стрелявших. Службы спасения госпитализировали 8 пострадавших, еще 12 пострадавших самостоятельно направились в больницы.Днем ранее сообщалось, что шесть человек получили ранения и один скончался в результате другого инцидента со стрельбой в Майами.

https://ria.ru/20210529/strelba-1734698081.html

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флорида, майами, в мире