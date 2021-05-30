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В ЛНР заявили об активизации средств радиоэлектронной борьбы ВСУ

В ЛНР заявили об активизации средств радиоэлектронной борьбы ВСУ - РИА Новости, 30.05.2021

В ЛНР заявили об активизации средств радиоэлектронной борьбы ВСУ

Украинские силовики активизировали работу средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), для препятствия полетам беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ)... РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-30T16:57

2021-05-30T16:57

2021-05-30T16:57

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ЛУГАНСК, 30 мая - РИА Новости. Украинские силовики активизировали работу средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), для препятствия полетам беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе Народной милиции.Ранее Народная милиция ЛНР заявила о размещении украинскими силовиками бронетехники и вооружения в подконтрольных Киеву населенных пунктах вблизи линии соприкосновения в Донбассе."Всего за текущую неделю зафиксировано двенадцать фактов воздействия станций РЭБ "Буковель-АД" на беспилотные летательные аппараты СММ ОБСЕ… Очевидно, что активизация мобильных групп РЭБ связана с размещением запрещенной техники и вооружения бригады в населенных пунктах, которые также отмечаются в отчетах ОБСЕ", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, украинские силовики за неделю разместили десять единиц бронетехники в подконтрольных Киеву населенных пунктах Попасная и Мирная Долина.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210529/donbass-1734703025.html

https://ria.ru/20210529/donbass-1734739105.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

киев

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ситуация в днр и лнр, смм обсе, обсе, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, киев, в мире