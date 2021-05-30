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В ЛНР заявили об активизации средств радиоэлектронной борьбы ВСУ
В ЛНР заявили об активизации средств радиоэлектронной борьбы ВСУ - РИА Новости, 30.05.2021
В ЛНР заявили об активизации средств радиоэлектронной борьбы ВСУ
Украинские силовики активизировали работу средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), для препятствия полетам беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ)... РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T16:57
2021-05-30T16:57
ситуация в днр и лнр
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обсе
луганская народная республика
донецкая народная республика
оон
киев
в мире
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ЛУГАНСК, 30 мая - РИА Новости. Украинские силовики активизировали работу средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), для препятствия полетам беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе Народной милиции.Ранее Народная милиция ЛНР заявила о размещении украинскими силовиками бронетехники и вооружения в подконтрольных Киеву населенных пунктах вблизи линии соприкосновения в Донбассе."Всего за текущую неделю зафиксировано двенадцать фактов воздействия станций РЭБ "Буковель-АД" на беспилотные летательные аппараты СММ ОБСЕ… Очевидно, что активизация мобильных групп РЭБ связана с размещением запрещенной техники и вооружения бригады в населенных пунктах, которые также отмечаются в отчетах ОБСЕ", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, украинские силовики за неделю разместили десять единиц бронетехники в подконтрольных Киеву населенных пунктах Попасная и Мирная Долина.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210529/donbass-1734703025.html
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ситуация в днр и лнр, смм обсе, обсе, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, киев, в мире

В ЛНР заявили об активизации средств радиоэлектронной борьбы ВСУ

16:57 30.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкРабота офицеров представительства ЛНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в районе линии боевого соприкосновения
Работа офицеров представительства ЛНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в районе линии боевого соприкосновения - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
© РИА Новости / Максим Захаров
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ЛУГАНСК, 30 мая - РИА Новости. Украинские силовики активизировали работу средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), для препятствия полетам беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе Народной милиции.
Ранее Народная милиция ЛНР заявила о размещении украинскими силовиками бронетехники и вооружения в подконтрольных Киеву населенных пунктах вблизи линии соприкосновения в Донбассе.
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"Всего за текущую неделю зафиксировано двенадцать фактов воздействия станций РЭБ "Буковель-АД" на беспилотные летательные аппараты СММ ОБСЕ… Очевидно, что активизация мобильных групп РЭБ связана с размещением запрещенной техники и вооружения бригады в населенных пунктах, которые также отмечаются в отчетах ОБСЕ", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, украинские силовики за неделю разместили десять единиц бронетехники в подконтрольных Киеву населенных пунктах Попасная и Мирная Долина.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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