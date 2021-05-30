https://ria.ru/20210530/samolet-1734776234.html
В Юте один человек погиб при крушении самолета
В Юте один человек погиб при крушении самолета - РИА Новости, 30.05.2021
В Юте один человек погиб при крушении самолета
Один человек погиб и еще один получил ранения в результате крушения самолета в американском штате Юта, говорится в пресс-релизе местной пожарной службы. РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T04:16
2021-05-30T04:16
2021-05-30T04:16
юта
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ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Один человек погиб и еще один получил ранения в результате крушения самолета в американском штате Юта, говорится в пресс-релизе местной пожарной службы.Согласно заявлению, самолет разбился на на территории горнолыжного курорта Паудер-Маунтин в городе Иден. На борту одномоторного самолета находились два человека. Один скончался на месте, второй получил ожоги второй и третьей степени. Мужчина был доставлен в ожоговый центр при университете штата.Заместитель главы местного пожарного отдела Дэвид Рид сообщил CNN, что пострадавший получил ожоги примерно 60% тела.В результате крушения самолета разгорелся пожар, однако прибывшие на место пожарные быстро ликвидировали огонь.
https://ria.ru/20210530/samolet-1734774403.html
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