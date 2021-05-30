https://ria.ru/20210530/samolet-1734776234.html

В Юте один человек погиб при крушении самолета

В Юте один человек погиб при крушении самолета - РИА Новости, 30.05.2021

В Юте один человек погиб при крушении самолета

Один человек погиб и еще один получил ранения в результате крушения самолета в американском штате Юта, говорится в пресс-релизе местной пожарной службы. РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-30T04:16

2021-05-30T04:16

2021-05-30T04:16

юта

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ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Один человек погиб и еще один получил ранения в результате крушения самолета в американском штате Юта, говорится в пресс-релизе местной пожарной службы.Согласно заявлению, самолет разбился на на территории горнолыжного курорта Паудер-Маунтин в городе Иден. На борту одномоторного самолета находились два человека. Один скончался на месте, второй получил ожоги второй и третьей степени. Мужчина был доставлен в ожоговый центр при университете штата.Заместитель главы местного пожарного отдела Дэвид Рид сообщил CNN, что пострадавший получил ожоги примерно 60% тела.В результате крушения самолета разгорелся пожар, однако прибывшие на место пожарные быстро ликвидировали огонь.

https://ria.ru/20210530/samolet-1734774403.html

юта

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юта, в мире