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Женщину, чья машина упала в реку в Москве, госпитализировали
Женщину, чья машина упала в реку в Москве, госпитализировали - РИА Новости, 30.05.2021
Женщину, чья машина упала в реку в Москве, госпитализировали
Женщину-водителя, чей автомобиль упал в реку на Нагатинской набережной в Москве, госпитализировали с ушибом грудной клетки и переохлаждением, сообщает столичный РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T15:49
2021-05-30T15:49
2021-05-30T15:49
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Женщину-водителя, чей автомобиль упал в реку на Нагатинской набережной в Москве, госпитализировали с ушибом грудной клетки и переохлаждением, сообщает столичный департамент транспорта.Ранее в пресс-службе столичного ГУМВД сообщали, что автомобиль на Нагатинской набережной, наехав на препятствие, упал в реку. Водителя осматривали медики.Как отмечает столичный дептранс, машину из воды уже достали."Пострадала водитель, ее госпитализировали с предварительным диагнозом: ушиб грудной клетки и переохлаждение", - сообщает дептранс в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
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