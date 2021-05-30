https://ria.ru/20210530/reka-1734813776.html

Женщину, чья машина упала в реку в Москве, госпитализировали

Женщину, чья машина упала в реку в Москве, госпитализировали - РИА Новости, 30.05.2021

Женщину, чья машина упала в реку в Москве, госпитализировали

Женщину-водителя, чей автомобиль упал в реку на Нагатинской набережной в Москве, госпитализировали с ушибом грудной клетки и переохлаждением, сообщает столичный РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-30T15:49

2021-05-30T15:49

2021-05-30T15:49

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Женщину-водителя, чей автомобиль упал в реку на Нагатинской набережной в Москве, госпитализировали с ушибом грудной клетки и переохлаждением, сообщает столичный департамент транспорта.Ранее в пресс-службе столичного ГУМВД сообщали, что автомобиль на Нагатинской набережной, наехав на препятствие, упал в реку. Водителя осматривали медики.Как отмечает столичный дептранс, машину из воды уже достали."Пострадала водитель, ее госпитализировали с предварительным диагнозом: ушиб грудной клетки и переохлаждение", - сообщает дептранс в своем Telegram-канале.

https://radiosputnik.ria.ru/20210530/proisshestviya-1734800637.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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