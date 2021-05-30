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Король Испании сделал прививку от коронавируса
Король Испании сделал прививку от коронавируса - РИА Новости, 30.05.2021
Король Испании сделал прививку от коронавируса
Король Испании Фелипе VI сделал прививку от коронавируса, сообщает агентство Efe. РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T18:00
2021-05-30T18:00
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МАДРИД, 30 мая – РИА Новости. Король Испании Фелипе VI сделал прививку от коронавируса, сообщает агентство Efe.Как пояснили источники в Королевском доме, первую дозу вакцины ему ввели в субботу, во дворце спорта Wizink Center. 53-летний глава государства получил прививку в связи с тем, что с мая в сообществе Мадрид начали вакцинировать жителей старше 50 лет (порядок вакцинации в стране зависит от возраста – от самых старших групп к младшим). Фелипе VI был вакцинирован "в месте и в то время, которые ему полагаются", отметили источники.При этом Королевский дом не объявил, какая именно вакцина ему была введена и не распространил фото и видео вакцинации.Ранее в Испании была вакцинирована мать Фелипе, 82-летняя королева София.Отец Фелипе, бывший глава государства король Хуан Карлос был привит в Объединенных Арабских Эмиратах, где он живет с прошлого года. Кроме того, сестры короля Елена и Кристина сделали прививки в феврале этого года, когда навещали отца, что вызвало скандал в Испании. Тогда Королевский дом был вынужден объяснять, что Фелипе VI не несет ответственности за действия сестер и вместе с королевой Летисией и дочерьми "сделает прививку, когда будет положено".Сорокавосьмилетняя королева Летисия и дочери короля пока не привиты, это будет сделано, когда до них дойдет очередь в соответствии с планами вакцинации минздрава, заявили в Королевском доме.По меньшей мере одну дозу вакцины в Испании получили 17,7 миллиона человек, две дозы – 8,8 миллиона (население страны 47 миллионов).
https://ria.ru/20210524/sputnik-1733691029.html
https://ria.ru/20210425/privivka-1729860236.html
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, мадрид (город), софия (город), испания, вакцинация, в мире

Король Испании сделал прививку от коронавируса

18:00 30.05.2021
 
© Фото предоставлено Королевским дворцом Испании Король Испании Фелипе VI
Король Испании Фелипе VI
© Фото предоставлено Королевским дворцом Испании
Читать ria.ru в
МАДРИД, 30 мая – РИА Новости. Король Испании Фелипе VI сделал прививку от коронавируса, сообщает агентство Efe.
Как пояснили источники в Королевском доме, первую дозу вакцины ему ввели в субботу, во дворце спорта Wizink Center. 53-летний глава государства получил прививку в связи с тем, что с мая в сообществе Мадрид начали вакцинировать жителей старше 50 лет (порядок вакцинации в стране зависит от возраста – от самых старших групп к младшим). Фелипе VI был вакцинирован "в месте и в то время, которые ему полагаются", отметили источники.
При этом Королевский дом не объявил, какая именно вакцина ему была введена и не распространил фото и видео вакцинации.
Ранее в Испании была вакцинирована мать Фелипе, 82-летняя королева София.
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Отец Фелипе, бывший глава государства король Хуан Карлос был привит в Объединенных Арабских Эмиратах, где он живет с прошлого года. Кроме того, сестры короля Елена и Кристина сделали прививки в феврале этого года, когда навещали отца, что вызвало скандал в Испании. Тогда Королевский дом был вынужден объяснять, что Фелипе VI не несет ответственности за действия сестер и вместе с королевой Летисией и дочерьми "сделает прививку, когда будет положено".
Сорокавосьмилетняя королева Летисия и дочери короля пока не привиты, это будет сделано, когда до них дойдет очередь в соответствии с планами вакцинации минздрава, заявили в Королевском доме.
По меньшей мере одну дозу вакцины в Испании получили 17,7 миллиона человек, две дозы – 8,8 миллиона (население страны 47 миллионов).
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