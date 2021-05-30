https://ria.ru/20210530/pozhar-1734793796.html

При пожаре в жилом доме в Твери погибли два человека

При пожаре в жилом доме в Твери погибли два человека - РИА Новости, 30.05.2021

При пожаре в жилом доме в Твери погибли два человека

Двое взрослых погибли при пожаре в Твери, один ребенок пострадал, проводится доследственная проверка, сообщило региональное управление СК РФ. РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-30T11:44

2021-05-30T11:44

2021-05-30T11:44

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

тверь

происшествия

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РЯЗАНЬ, 30 мая - РИА Новости. Двое взрослых погибли при пожаре в Твери, один ребенок пострадал, проводится доследственная проверка, сообщило региональное управление СК РФ."Тридцатого мая 2021 года в утреннее время в следственный отдел регионального СК России поступило сообщение​ об обнаружении сотрудниками МЧС в ходе тушения пожара в доме, расположенном по Второй Интернациональной улице города Твери, тел мужчины 1977 года рождения и женщины 1935 года рождения. Кроме этого, установлено, что в ходе пожара пострадал ребенок 2019 года рождения, который в настоящее время находится в больнице", - значится в сообщении.По факту гибели людей организовано проведение доследственной проверки. Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы. Для выяснения причины пожара в ближайшее время будут назначены пожарно-техническая экспертиза, для установления причин гибели людей - судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, уточняется на сайте СУСК РФ.

https://ria.ru/20210430/prigovor-1730703098.html

тверь

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2021

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следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тверь, происшествия