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При пожаре в жилом доме в Твери погибли два человека
При пожаре в жилом доме в Твери погибли два человека - РИА Новости, 30.05.2021
При пожаре в жилом доме в Твери погибли два человека
Двое взрослых погибли при пожаре в Твери, один ребенок пострадал, проводится доследственная проверка, сообщило региональное управление СК РФ. РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T11:44
2021-05-30T11:44
2021-05-30T11:44
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
тверь
происшествия
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РЯЗАНЬ, 30 мая - РИА Новости. Двое взрослых погибли при пожаре в Твери, один ребенок пострадал, проводится доследственная проверка, сообщило региональное управление СК РФ."Тридцатого мая 2021 года в утреннее время в следственный отдел регионального СК России поступило сообщение об обнаружении сотрудниками МЧС в ходе тушения пожара в доме, расположенном по Второй Интернациональной улице города Твери, тел мужчины 1977 года рождения и женщины 1935 года рождения. Кроме этого, установлено, что в ходе пожара пострадал ребенок 2019 года рождения, который в настоящее время находится в больнице", - значится в сообщении.По факту гибели людей организовано проведение доследственной проверки. Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы. Для выяснения причины пожара в ближайшее время будут назначены пожарно-техническая экспертиза, для установления причин гибели людей - судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, уточняется на сайте СУСК РФ.
https://ria.ru/20210430/prigovor-1730703098.html
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следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тверь, происшествия