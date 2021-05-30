https://ria.ru/20210530/politseyskie-1734810545.html

В Штутгарте в стычке с нарушителями пострадали пять полицейских

В Штутгарте в стычке с нарушителями пострадали пять полицейских - РИА Новости, 30.05.2021

В Штутгарте в стычке с нарушителями пострадали пять полицейских

Стычка произошла в немецком городе Штутгарт между полицией и группами молодых людей, нарушавших антиковидные ограничения, задержаны шесть человек, при этом пять РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-30T15:04

2021-05-30T15:04

2021-05-30T15:05

штутгарт

в мире

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БЕРЛИН, 30 мая - РИА Новости. Стычка произошла в немецком городе Штутгарт между полицией и группами молодых людей, нарушавших антиковидные ограничения, задержаны шесть человек, при этом пять сотрудников полиции пострадали, сообщает телерадиокомпания SWR.По ее данным, в субботу вечером сотрудники полиции остановили в центре города несколько групп молодых людей, распивавших алкогольные напитки и нарушавших действующие ограничения, введенные в связи с пандемией. Телерадиокомпания со ссылкой на полицию Штутгарта передает, что в центре города собралось от 500 до 600 человек.Как сообщается, нарушители начали кидать в сотрудников полиции бутылки. Пять полицейских пострадали, шесть человек были задержаны, позднее их отпустили, говорится в сообщении. К настоящему моменту ситуация нормализовалась.

https://ria.ru/20210528/nant-1734607009.html

штутгарт

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штутгарт, в мире