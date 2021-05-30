https://ria.ru/20210530/liviya-1734778883.html

Хафтар готов сражаться с врагами политического урегулирования в Ливии

Хафтар готов сражаться с врагами политического урегулирования в Ливии - РИА Новости, 30.05.2021

Хафтар готов сражаться с врагами политического урегулирования в Ливии

Командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар заявил в субботу во время военного парада на военной базе Бенина в городе Бенгази, что его... РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-30T07:52

2021-05-30T07:52

2021-05-30T07:52

халифа хафтар

ливия

в мире

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КАИР/БЕНГАЗИ, 30 мая - РИА Новости. Командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар заявил в субботу во время военного парада на военной базе Бенина в городе Бенгази, что его войска готовы сражаться с теми, кто препятствует политическому урегулированию в стране."Парад вселяет ужас и панику в сердца врагов родины... которые стремятся обойти то, что было достигнуто и согласовано при международной поддержке... Неизменное послание, его передает этот парад, в том, что наши пальцы - на курке, и мы, не раздумывая, снова вступим в бой", - заявил маршал.Хафтар также заявил, что ЛНА "может снова начать войну", если будут "препятствия международному соглашению и выборам"."Мы потратили много лет на поддержку и призывы к политическому решению... Мы откликнулись на призыв всего мира и дали последний шанс на мирное решение", - отметил Хафтар.По словам командующего ЛНА, мирное и справедливое решение требует вывода иностранных сил и наемников и роспуска вооруженных групп.После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет в стране происходило противостояние между Правительством национального согласия Файеза Сарраджа, заседавшего в Триполи на западе страны, и властями на востоке Ливии, которые поддерживала Ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара.Форум ливийского политического диалога под эгидой ООН в начале февраля в Женеве избрал переходную исполнительную власть Ливии, которая будет руководить страной до всеобщих выборов, назначенных на 24 декабря. Новым главой Президентского совета по итогам голосования по спискам был избран бывший посол Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в Греции Мухаммад Менфи. Главой переходного правительства избран ливийский бизнесмен и политик Абдельхамид Дбейба.

https://ria.ru/20210529/istrebitel-1734747176.html

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халифа хафтар, ливия, в мире