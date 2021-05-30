https://ria.ru/20210530/koronavirus-1734791807.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 30.05.2021

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста случаев COVID-19 за сутки зафиксирован в Еврейской автономной области - 0,02%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-30T11:12

2021-05-30T11:12

2021-05-30T11:12

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

еврейская автономная область

республика адыгея

республика тыва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599918274_82:491:2849:2047_1920x0_80_0_0_785c9c2772c08898a405077e7fbdb2eb.jpg

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Наименьший темп прироста случаев COVID-19 за сутки зафиксирован в Еврейской автономной области - 0,02%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Еврейская автономная область - 0,02%, 2. Республика Тыва - 0,03%, 3. Республика Адыгея - 0,05%", - говорится в сообщении.

еврейская автономная область

республика адыгея

республика тыва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, еврейская автономная область, республика адыгея, республика тыва, общество