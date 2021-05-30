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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 30.05.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста случаев COVID-19 за сутки зафиксирован в Еврейской автономной области - 0,02%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T11:12
2021-05-30T11:12
2021-05-30T11:12
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
еврейская автономная область
республика адыгея
республика тыва
общество
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Наименьший темп прироста случаев COVID-19 за сутки зафиксирован в Еврейской автономной области - 0,02%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Еврейская автономная область - 0,02%, 2. Республика Тыва - 0,03%, 3. Республика Адыгея - 0,05%", - говорится в сообщении.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, еврейская автономная область, республика адыгея, республика тыва, общество