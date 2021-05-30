https://ria.ru/20210530/koronavirus-1734790520.html
В России выявили 9694 новых случая COVID-19
В России выявили 9694 новых случая COVID-19 - РИА Новости, 30.05.2021
В России выявили 9694 новых случая COVID-19
Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 9694, сообщил оперативный штаб. РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T11:02
2021-05-30T11:02
2021-05-30T12:56
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729084674_0:93:2871:1708_1920x0_80_0_0_81306aaeca1f9441699d07c4a5d106e7.jpg
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 9694, сообщил оперативный штаб.Это максимальный показатель с 19 марта (9699).Накануне заболевших было 9289. Темп прироста составил 0,19%. Умерли 355 человек, из больниц выписали 7386 пациентов.Больше всего заразившихся выявили в Москве (3719, днем ранее — 3274), Санкт-Петербурге (829), Подмосковье (748), Ростовской (179), Воронежской (145) и Нижегородской (143) областях. Меньше всего — в Ненецком АО, Еврейской автономной области и на Чукотке — по одному.Всего с начала пандемии в России выявили 5 063 442 заболевших, из них не удалось спасти 121 162. Выздоровели 4 667 870 человек.По последним данным ВОЗ, в мире насчитывается 169,1 миллиона заразившихся, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число приблизилось к 170 миллионам. Скончались более 3,5 миллиона пациентов.США, Индия, Бразилия, Франция и Турция оказались наиболее подвержены инфекции. Россия занимает шестую строчку списка, опережая Великобританию, Италию, Германию и Испанию.
https://ria.ru/20210530/utechka-1734777151.html
https://ria.ru/20210529/koronavirus-1734765686.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729084674_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_df3063aeba3e37451a938cdecc40d274.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество