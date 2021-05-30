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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210530/koronavirus-1734790520.html
В России выявили 9694 новых случая COVID-19
В России выявили 9694 новых случая COVID-19 - РИА Новости, 30.05.2021
В России выявили 9694 новых случая COVID-19
Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 9694, сообщил оперативный штаб. РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T11:02
2021-05-30T12:56
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 9694, сообщил оперативный штаб.Это максимальный показатель с 19 марта (9699).Накануне заболевших было 9289. Темп прироста составил 0,19%. Умерли 355 человек, из больниц выписали 7386 пациентов.Больше всего заразившихся выявили в Москве (3719, днем ранее — 3274), Санкт-Петербурге (829), Подмосковье (748), Ростовской (179), Воронежской (145) и Нижегородской (143) областях. Меньше всего — в Ненецком АО, Еврейской автономной области и на Чукотке — по одному.Всего с начала пандемии в России выявили 5 063 442 заболевших, из них не удалось спасти 121 162. Выздоровели 4 667 870 человек.По последним данным ВОЗ, в мире насчитывается 169,1 миллиона заразившихся, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число приблизилось к 170 миллионам. Скончались более 3,5 миллиона пациентов.США, Индия, Бразилия, Франция и Турция оказались наиболее подвержены инфекции. Россия занимает шестую строчку списка, опережая Великобританию, Италию, Германию и Испанию.
https://ria.ru/20210530/utechka-1734777151.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

В России выявили 9694 новых случая COVID-19

11:02 30.05.2021 (обновлено: 12:56 30.05.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в Московском клиническом центре инфекционных болезней (МКЦИБ) "Вороновское"
Медицинские работники в Московском клиническом центре инфекционных болезней (МКЦИБ) Вороновское - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 9694, сообщил оперативный штаб.
Это максимальный показатель с 19 марта (9699).
Накануне заболевших было 9289. Темп прироста составил 0,19%. Умерли 355 человек, из больниц выписали 7386 пациентов.
Больше всего заразившихся выявили в Москве (3719, днем ранее — 3274), Санкт-Петербурге (829), Подмосковье (748), Ростовской (179), Воронежской (145) и Нижегородской (143) областях. Меньше всего — в Ненецком АО, Еврейской автономной области и на Чукотке — по одному.
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Всего с начала пандемии в России выявили 5 063 442 заболевших, из них не удалось спасти 121 162. Выздоровели 4 667 870 человек.
По последним данным ВОЗ, в мире насчитывается 169,1 миллиона заразившихся, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число приблизилось к 170 миллионам. Скончались более 3,5 миллиона пациентов.
США, Индия, Бразилия, Франция и Турция оказались наиболее подвержены инфекции. Россия занимает шестую строчку списка, опережая Великобританию, Италию, Германию и Испанию.
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