https://ria.ru/20210530/koronavirus-1734790520.html

В России выявили 9694 новых случая COVID-19

В России выявили 9694 новых случая COVID-19 - РИА Новости, 30.05.2021

В России выявили 9694 новых случая COVID-19

Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 9694, сообщил оперативный штаб. РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-30T11:02

2021-05-30T11:02

2021-05-30T12:56

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 9694, сообщил оперативный штаб.Это максимальный показатель с 19 марта (9699).Накануне заболевших было 9289. Темп прироста составил 0,19%. Умерли 355 человек, из больниц выписали 7386 пациентов.Больше всего заразившихся выявили в Москве (3719, днем ранее — 3274), Санкт-Петербурге (829), Подмосковье (748), Ростовской (179), Воронежской (145) и Нижегородской (143) областях. Меньше всего — в Ненецком АО, Еврейской автономной области и на Чукотке — по одному.Всего с начала пандемии в России выявили 5 063 442 заболевших, из них не удалось спасти 121 162. Выздоровели 4 667 870 человек.По последним данным ВОЗ, в мире насчитывается 169,1 миллиона заразившихся, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число приблизилось к 170 миллионам. Скончались более 3,5 миллиона пациентов.США, Индия, Бразилия, Франция и Турция оказались наиболее подвержены инфекции. Россия занимает шестую строчку списка, опережая Великобританию, Италию, Германию и Испанию.

https://ria.ru/20210530/utechka-1734777151.html

https://ria.ru/20210529/koronavirus-1734765686.html

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2021

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество