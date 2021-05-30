https://ria.ru/20210530/gruzovik-1734788557.html
В ХМАО грузовик столкнулся с поездом, есть пострадавший
В ХМАО грузовик столкнулся с поездом, есть пострадавший - РИА Новости, 30.05.2021
В ХМАО грузовик столкнулся с поездом, есть пострадавший
Грузовик столкнулся с пассажирским поездом под Нижневартовском (ХМАО), водитель машины находится в реанимации, поезд отправился дальше. РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T10:43
2021-05-30T10:43
2021-05-30T10:43
ханты-мансийский автономный округ
нижневартовск
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 мая - РИА Новости. Грузовик столкнулся с пассажирским поездом под Нижневартовском (ХМАО), водитель машины находится в реанимации, поезд отправился дальше.Как сообщает городская администрация, авария произошла рано утром в воскресенье на железнодорожном переезде в районе 210-го километра трассы Нижневартовск - Сургут."Сегодня на железнодорожном переезде Мыхпай произошло столкновение автомобиля "Камаз" с пассажирским поездом 085-Е Нижневартовск - Москва. В результате аварии пострадал водитель автомобиля, ушиб грудной клетки, сейчас он находится в больнице. Среди пассажиров поезда пострадавших нет", - говорится в сообщении администрации на ее странице в соцсети "ВКонтакте".По информации местных властей, поезд осмотрели специалисты, он отправился по дальнейшему маршруту.Муниципальное управление по делам ГО и ЧС Нижневартовска в свою очередь уточнило, что водитель машины в реанимации."По словам очевидцев, во время движения поезда "Камаз" стоял у стоп-линии, но потом начал движение в сторону идущего поезда", - информирует профильное управление.Ведомство опубликовало в соцсетях фотографии с места происшествия, на которых видно, что у грузовика серьезно повреждена кабина.
https://ria.ru/20210526/podrostok-1733954319.html
https://ria.ru/20210526/delo-1733982394.html
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ханты-мансийский автономный округ, нижневартовск, происшествия