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Загитова в Японии, Усачева в бассейне: майские дни рождения фигуристок
Загитова в Японии, Усачева в бассейне: майские дни рождения фигуристок - РИА Новости, 30.05.2021
Загитова в Японии, Усачева в бассейне: майские дни рождения фигуристок
Крепче обнимай — май-май-май, РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T08:00
2021-05-30T14:37
софья акатьева
россия
ален
даниил глейхенгауз
этери тутберидзе
мегаспорт
япония
токио
фигурное катание
олимпийские игры
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Крепче обнимай — май-май-май,К сердцу прижимай — май-май, май-май,Чаще побеждай — май-май-май,И в душе любителей фигурного катания всегда будет только май!Месяц май оказался богатым на дни рождения именитых фигуристок. В этот прекрасный период года, когда весна окончательно вступает в свои права, радуя долгожданными яркими и сочными красками, празднуют свои "дни варенья" три настоящие звезды женского одиночного фигурного катания.Алина Загитова: день рождения на родине Масару Олимпийская чемпионка свой 19-й день рождения встретила 18 мая в самолете, направлявшемся в Японию.А сами поздравления наша титулованная фигуристка принимала уже в номере отеля, в котором была вынуждена находиться несколько дней на карантине после прилета в Токио.Алина Загитова и Страна восходящего солнца давно испытывают друг к другу взаимную многолетнюю симпатию.И не только друг к другу, но и к собакам породы акина-иту. Многие помнят, что после триумфальной для Алины Олимпиады в корейском Пхёнчхане японцы подарили нашей фигуристке щенка этой породы по кличке Масару, которая в настоящее время является чуть ли не одной из самых популярных собак в мире.Масару, правда, на свою родину вместе с Алиной в этот раз поехать не смогла. Зато ее хозяйка побывала на премьере фильма "Пальма", рассказывающего историю "любви и дружбы между человеком и собакой", представив его на японском языке зрителям кинотеатра города Одате и уверенно продемонстрировав все свои навыки взаимодействия с аудиторией, которые она приобрела, будучи телеведущей в "Ледниковом периоде — 2020".Там же Алина встретилась и с сородичами Масару, окончательно погрузившись в мир плюшевого и умилительного счастья:На этом насыщенная программа пребывания Алины Загитовой в Японии не закончилась, и в рамках культурного обмена между Россией и Страной восходящего солнца наша фигуристка на льду токийской арены выступила с новым показательным номером на саундтрек к уже упомянутому фильму "Пальма".Примечательно, что хореографом новой постановки выступил не Даниил Глейхенгауз из команды Этери Тутберидзе, а японец Кенджи Миямото, и для Алины это определенно свежий и интересный опыт.В новом воздушном серебристо-бежевом платье россиянка под вдохновенную музыку, окруженная летающими вокруг нее дронами, снимающими прокат в режиме 360 градусов, помимо хореографических элементов выполнила еще и два тройных прыжка флип и лутц, что в условиях межсезонья и повального релакса среди фигуристов не может не вызывать уважения:Девятнадцать лет — восхитительный возраст для молодой девушки, спортсменки, и Алина Загитова встретила его, будучи в зените славы и международного успеха. Везде, где бы она ни появилась, ее предсказуемо ожидают зрительский ажиотаж, овации и искреннее обожание, а рекламные спонсоры и телепродюсеры продолжают приглашать Загитову в крупные проекты. Не сомневайтесь — в этом году наша фигуристка покорит еще не одну новую вершину в своей удивительной, многогранной карьере, чего мы ей от всей души и желаем.Дарья Усачева: самый жаркий день рожденияДвадцать второго мая исполнилось 15 лет еще одной популярной фигуристке, ученице Этери Тутберидзе Дарье Усачевой.И так же, как и Алина Загитова, Даша отпраздновала свой день рождения за границей, в жарком и солнечном Дубае.Компанию ей составили две подружки из группы Этери Тутберидзе — Анна Щербакова и Софья Акатьева, с которыми Дарья устроила настоящее акробатическое представление на пляже:Веселье продолжилось в бассейне, где Даша и Аня станцевали прямо в воде под песню, которая превратилась уже в визитную карточку фигуристок из группы Тутберидзе Las Ketchup, — "The Ketchup Song":Этот день рождения Дарьи Усачевой, прошедший у нее под зелеными пальмами, палящим солнцем и тенью самого высокого здания на планете "Бурдж-Халифа", является знаковым для нашей юной фигуристки: ей исполнилось 15 лет, а это значит, что она уже может принимать участие во взрослых соревнованиях, попрощавшись с юниорским периодом своей спортивной жизни.И новый сезон, дебютный во взрослой карьере Усачевой, практически без подготовки и раскачки забросит нашу спортсменку в водоворот олимпийских страстей, как когда-то это произошло и с Алиной Загитовой.Параллели с Алиной неслучайны: в феврале этого года Дарья оказалась в команде "Красная машина" на Кубке Первого канала, капитаном которой была именно Загитова. И все хорошо помнят тот напряженный и решающий момент, когда исход турнира полностью зависел от выступления Усачевой. И Даша, находясь под невероятным давлением, не дрогнула и принесла победу своей команде: Те жаркие "обнимашки" Усачевой, Загитовой и всех фигуристов из "Красной машины" на катке "Мегаспорта" стали символом командного духа и единения российских спортсменов, и именно это ощущение победы и спортивного бесстрашия пожелаем Даше Усачевой пронести через весь дебютный для нее взрослый олимпийский сезон.Майя Хромых: майская пчелкаЕще одна майская фигурнокатательная звездочка отмечает свой день рождения в этом месяце — 25 мая исполнилось 15 лет Майе Хромых.В тот же день фигуристка разместила пост в Instagram с благодарностями за многочисленные поздравления, выложив фотографию со своего отдыха в Дубае, который этой весной стал чуть ли не всероссийской здравницей для наших фигуристов: Поклонники Майи называют свою любимицу "пчелка Майя", и это сравнение оказалось довольно точным.Острое спортивное "жало" наша пчелка, ученица Этери Тутберидзе, показала в самом конце прошлого сезона, блестяще победив в произвольной программе в финале "Кубка России", оставив позади сильнейших фигуристок страны: Камилу Валиеву, Елизавету Туктамышеву, Дарью Усачеву и Алену Косторную.Тогда на льду московского Мегаспорта будущий серебряный призер по итогам двух дней соревнований сенсационно исполнила подряд два четверных прыжка — тулуп и сальхов:И после этих безупречно выполненных ультра-си-элементов Майя Хромых, как следует расшевелив фигурнокатательный улей, уверенно вписала свое имя в число претенденток на трон Королевы Квадов.Так же как и для Дарьи Усачевой, 15-летие Майи стало знаковым рубежом в ее спортивной жизни: новый сезон она начнет с выступлений на взрослых турнирах, оставив позади юниорский этап карьеры.Пожелаем Майе Хромых, главной пчелке женского фигурного катания, в этом году с победным жужжанием пролететь над всеми ледовыми аренами и добыть как можно больше "золотистого меда" на российских и международных соревнованиях!Всем нашим майским именинницам хорошего настроения, удачи в новом сезоне, беззаботного веселья во время весенних каникул — и пусть всегда в их жизни будет только жизнерадостный май!
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Алексей Смирнов
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РИА Новости
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5
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
софья акатьева, россия, ален, даниил глейхенгауз, этери тутберидзе, мегаспорт, япония, токио, фигурное катание, олимпийские игры, спорт, авторы

Загитова в Японии, Усачева в бассейне: майские дни рождения фигуристок

08:00 30.05.2021 (обновлено: 14:37 30.05.2021)
 
© РИА НовостиРоссийские фигуристки
Российские фигуристки - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
© РИА Новости
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
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Крепче обнимай май-май-май,
К сердцу прижимай май-май, май-май,
Чаще побеждай май-май-май,
И в душе любителей фигурного катания всегда будет только май!
Месяц май оказался богатым на дни рождения именитых фигуристок. В этот прекрасный период года, когда весна окончательно вступает в свои права, радуя долгожданными яркими и сочными красками, празднуют свои "дни варенья" три настоящие звезды женского одиночного фигурного катания.

Алина Загитова: день рождения на родине Масару

Олимпийская чемпионка свой 19-й день рождения встретила 18 мая в самолете, направлявшемся в Японию.
А сами поздравления наша титулованная фигуристка принимала уже в номере отеля, в котором была вынуждена находиться несколько дней на карантине после прилета в Токио.
Алина Загитова и Страна восходящего солнца давно испытывают друг к другу взаимную многолетнюю симпатию.
И не только друг к другу, но и к собакам породы акина-иту.
Многие помнят, что после триумфальной для Алины Олимпиады в корейском Пхёнчхане японцы подарили нашей фигуристке щенка этой породы по кличке Масару, которая в настоящее время является чуть ли не одной из самых популярных собак в мире.
Масару, правда, на свою родину вместе с Алиной в этот раз поехать не смогла.
Зато ее хозяйка побывала на премьере фильма "Пальма", рассказывающего историю "любви и дружбы между человеком и собакой", представив его на японском языке зрителям кинотеатра города Одате и уверенно продемонстрировав все свои навыки взаимодействия с аудиторией, которые она приобрела, будучи телеведущей в "Ледниковом периоде — 2020".
Там же Алина встретилась и с сородичами Масару, окончательно погрузившись в мир плюшевого и умилительного счастья:
На этом насыщенная программа пребывания Алины Загитовой в Японии не закончилась, и в рамках культурного обмена между Россией и Страной восходящего солнца наша фигуристка на льду токийской арены выступила с новым показательным номером на саундтрек к уже упомянутому фильму "Пальма".
Примечательно, что хореографом новой постановки выступил не Даниил Глейхенгауз из команды Этери Тутберидзе, а японец Кенджи Миямото, и для Алины это определенно свежий и интересный опыт.
В новом воздушном серебристо-бежевом платье россиянка под вдохновенную музыку, окруженная летающими вокруг нее дронами, снимающими прокат в режиме 360 градусов, помимо хореографических элементов выполнила еще и два тройных прыжка флип и лутц, что в условиях межсезонья и повального релакса среди фигуристов не может не вызывать уважения:
Девятнадцать лет — восхитительный возраст для молодой девушки, спортсменки, и Алина Загитова встретила его, будучи в зените славы и международного успеха. Везде, где бы она ни появилась, ее предсказуемо ожидают зрительский ажиотаж, овации и искреннее обожание, а рекламные спонсоры и телепродюсеры продолжают приглашать Загитову в крупные проекты. Не сомневайтесь — в этом году наша фигуристка покорит еще не одну новую вершину в своей удивительной, многогранной карьере, чего мы ей от всей души и желаем.

Дарья Усачева: самый жаркий день рождения

Двадцать второго мая исполнилось 15 лет еще одной популярной фигуристке, ученице Этери Тутберидзе Дарье Усачевой.
И так же, как и Алина Загитова, Даша отпраздновала свой день рождения за границей, в жарком и солнечном Дубае.
Компанию ей составили две подружки из группы Этери Тутберидзе — Анна Щербакова и Софья Акатьева, с которыми Дарья устроила настоящее акробатическое представление на пляже:
Веселье продолжилось в бассейне, где Даша и Аня станцевали прямо в воде под песню, которая превратилась уже в визитную карточку фигуристок из группы Тутберидзе Las Ketchup, — "The Ketchup Song":
Этот день рождения Дарьи Усачевой, прошедший у нее под зелеными пальмами, палящим солнцем и тенью самого высокого здания на планете "Бурдж-Халифа", является знаковым для нашей юной фигуристки: ей исполнилось 15 лет, а это значит, что она уже может принимать участие во взрослых соревнованиях, попрощавшись с юниорским периодом своей спортивной жизни.
И новый сезон, дебютный во взрослой карьере Усачевой, практически без подготовки и раскачки забросит нашу спортсменку в водоворот олимпийских страстей, как когда-то это произошло и с Алиной Загитовой.
Параллели с Алиной неслучайны: в феврале этого года Дарья оказалась в команде "Красная машина" на Кубке Первого канала, капитаном которой была именно Загитова.
И все хорошо помнят тот напряженный и решающий момент, когда исход турнира полностью зависел от выступления Усачевой. И Даша, находясь под невероятным давлением, не дрогнула и принесла победу своей команде:
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкАлина Загитова и Дарья Усачева радуются победе своей команды в командном турнире Кубка Первого канала по фигурному катанию
Алина Загитова и Дарья Усачева радуются победе своей команды в командном турнире Кубка Первого канала по фигурному катанию - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Алина Загитова и Дарья Усачева радуются победе своей команды в командном турнире Кубка Первого канала по фигурному катанию
Те жаркие "обнимашки" Усачевой, Загитовой и всех фигуристов из "Красной машины" на катке "Мегаспорта" стали символом командного духа и единения российских спортсменов, и именно это ощущение победы и спортивного бесстрашия пожелаем Даше Усачевой пронести через весь дебютный для нее взрослый олимпийский сезон.

Майя Хромых: майская пчелка

Еще одна майская фигурнокатательная звездочка отмечает свой день рождения в этом месяце — 25 мая исполнилось 15 лет Майе Хромых.
В тот же день фигуристка разместила пост в Instagram с благодарностями за многочисленные поздравления, выложив фотографию со своего отдыха в Дубае, который этой весной стал чуть ли не всероссийской здравницей для наших фигуристов:
Поклонники Майи называют свою любимицу "пчелка Майя", и это сравнение оказалось довольно точным.
Острое спортивное "жало" наша пчелка, ученица Этери Тутберидзе, показала в самом конце прошлого сезона, блестяще победив в произвольной программе в финале "Кубка России", оставив позади сильнейших фигуристок страны: Камилу Валиеву, Елизавету Туктамышеву, Дарью Усачеву и Алену Косторную.
Тогда на льду московского Мегаспорта будущий серебряный призер по итогам двух дней соревнований сенсационно исполнила подряд два четверных прыжка — тулуп и сальхов:
И после этих безупречно выполненных ультра-си-элементов Майя Хромых, как следует расшевелив фигурнокатательный улей, уверенно вписала свое имя в число претенденток на трон Королевы Квадов.
Так же как и для Дарьи Усачевой, 15-летие Майи стало знаковым рубежом в ее спортивной жизни: новый сезон она начнет с выступлений на взрослых турнирах, оставив позади юниорский этап карьеры.
Пожелаем Майе Хромых, главной пчелке женского фигурного катания, в этом году с победным жужжанием пролететь над всеми ледовыми аренами и добыть как можно больше "золотистого меда" на российских и международных соревнованиях!
Всем нашим майским именинницам хорошего настроения, удачи в новом сезоне, беззаботного веселья во время весенних каникул — и пусть всегда в их жизни будет только жизнерадостный май!
 
Софья АкатьеваРоссияАленДаниил ГлейхенгаузЭтери ТутберидзеМегаспортЯпонияТокиоФигурное катаниеОлимпийские игрыСпортАвторы
 
 
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