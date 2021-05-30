https://ria.ru/20210530/ekaterinburg-1734839676.html
В МВД объяснили "взрыв" на месте ЧП в Екатеринбурге
В МВД объяснили "взрыв" на месте ЧП в Екатеринбурге - РИА Новости, 30.05.2021
В МВД объяснили "взрыв" на месте ЧП в Екатеринбурге
Сообщения СМИ о применении взрывного устройства на месте стрельбы в Екатеринбурге не соответствуют действительности, для задержания подозреваемого специалисты... РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T20:54
2021-05-30T20:54
2021-05-30T21:01
стрельба в екатеринбурге
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая - РИА Новости. Сообщения СМИ о применении взрывного устройства на месте стрельбы в Екатеринбурге не соответствуют действительности, для задержания подозреваемого специалисты применяли светошумовую гранату, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Свердловской области.Ранее сообщалось, что неизвестный открыл огонь из окна своего дома, пострадали девочка и сотрудник Росгвардии."Что касается появившихся в некоторых СМИ данных о том, что применялось взрывное устройство, эти сведения не соответствуют действительности. Специалисты применяли при задержании подозреваемого светошумовую гранату", - сообщил РИА Новости глава пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
https://ria.ru/20210530/strelba-1734838757.html
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стрельба в екатеринбурге, министерство внутренних дел рф (мвд россии), екатеринбург, происшествия