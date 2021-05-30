https://ria.ru/20210530/belorussiya-1734808490.html
В Белоруссии задержали главреда Hrodna.life, сообщили в БАЖ
В Белоруссии задержали главреда Hrodna.life, сообщили в БАЖ - РИА Новости, 30.05.2021
В Белоруссии задержали главреда Hrodna.life, сообщили в БАЖ
Главный редактор белорусского интернет-ресурса Hrodna.life Алексей Шота задержан возле своего дома, сообщила в воскресенье Белорусская ассоциация журналистов... РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T14:32
2021-05-30T14:32
2021-05-30T14:32
задержание основателя telegram-канала nexta
гродно
белоруссия
в мире
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МИНСК, 30 мая – РИА Новости. Главный редактор белорусского интернет-ресурса Hrodna.life Алексей Шота задержан возле своего дома, сообщила в воскресенье Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ)."В Гродно задержали главного редактора Hrodna.life Алексея Шоту. Задержание произошло возле дома журналиста", - говорится в сообщении в Telegram-канале БАЖ.На сайте интернет-ресурса уточняется, что Шота был задержан около 13.45 по местному времени (совпадает с московским). Отмечается также, что журналист ранее был сотрудником белорусского интернет-портала tut.by, доступ к которому в настоящее время ограничен министерством информации Белоруссии. Ранее пресс-служба Комитета госконтроля Белоруссии сообщила, что в отношении должностных лиц tut.by возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.РИА Новости не располагает комментарием правоохранительных органов относительно данной ситуации.
https://ria.ru/20210527/zaderzhaniya-1734508212.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, гродно, белоруссия, в мире