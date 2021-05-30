https://ria.ru/20210530/astrologiya-1734655475.html

Астролог рассказала, что ждет каждый знак зодиака в июне

Астролог рассказала, что ждет каждый знак зодиака в июне - РИА Новости, 30.05.2021

Астролог рассказала, что ждет каждый знак зодиака в июне

Профессиональный астролог Чарм Торрес рассказала, что ждет каждый знак зодиака в июне, сообщает Chatelaine. РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-30T06:45

2021-05-30T06:45

2021-05-30T06:45

культура

астрология

стиль жизни

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/02/1567036283_0:6:3072:1734_1920x0_80_0_0_8d925bccb59321646316048fbe23aa32.jpg

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Профессиональный астролог Чарм Торрес рассказала, что ждет каждый знак зодиака в июне, сообщает Chatelaine.Для Близнецов предстоящий месяц — благоприятное время для того, чтобы изменить привычки, а также заняться здоровьем, внешностью и саморазвитием. Торрес отмечает, что в июне представители этого знака лучше поймут, какие изменения они хотят внести в свою повседневную жизнь. В отличие от мая, в июне Раки наконец-то отдохнут от некоторых проблем. Чарм Торрес рекомендует в начале лета больше времени посвящать себе и развлекаться. В середине месяца Ракам предстоит разобраться со своими плохими привычками, связанными с расходами, чтобы улучшить финансовое положение. Львы будут как никогда окрыленными и общительными. В начале лета им захочется восстановить отношения со всеми друзьями и знакомыми, с которыми они потеряли связь из-за пандемии. В середине июня представители этого знака почувствуют прилив энергии, а также захотят поработать над здоровьем. В июне все мысли Дев будут заняты планами на будущее. Не исключено, что они столкнутся с серьезными профессиональными проблемами или, наоборот, получат признание за проделанную работу. В любом случае, представителям этого знака лучше заранее подумать о том, в какую сторону направить свою жизнь. Весы захотят учиться и создавать интересные проекты. Июнь — это прекрасное время для сотрудничества и встреч с людьми, с которыми у них есть общие интересы и взгляды. Чарм Торрес также рекомендует Весам отправиться в путешествие, чтобы реализовать там какую-нибудь свою давнюю мечту. Увы, Скорпионы до сих пор переживают из-за старых воспоминаний, которые буквально преследуют их и причиняют боль. По словам астролога, это момент надо использовать для того, чтобы понять, как правильно подойти к этой проблеме и решить ее. Возможно, это будут занятия искусством или самостоятельная работа над своим психическим здоровьем. "Самое главное, что-то с этим делать", — отмечает Торрес. Для Стрельцов основная задача в июне — это пересмотреть ранее заключенные договоры и отношения, чтобы разобраться, а стоит ли тратить время и усилия на что-то или кого-то. Козероги мечтают об отпуске и интересных поездках, но им предстоит еще много работы. Поэтому в этом месяце представителям этого знака придется расставить приоритеты и распланировать свои дни так, чтобы не перегрузиться и никого не подвести. Тем более, что июнь идеально подходит для того, чтобы развлечься и побыть в кругу близких, чего Козероги давно не делали. Водолеям тоже нужно понять, как развлечься в первом летнем месяце, хотя это и сложно для них. И тем не менее июнь прекрасно подходит для того, чтобы открыть для себя новое хобби или заняться каким-нибудь творчеством, чтобы радоваться и получать удовольствие. В июне Рыбы будут все в доме и семье. У представителей этого знака появится возможность вспомнить о своем детстве и понять, как эти моменты все еще влияют на то, кем они являются сейчас, или просто поменяют представление о тои, что для них значит семья. В любом случае в июне Рыбы поностальгируют, но в то же время настроятся на любовь. Овнам, которые последнее время живут в бешеном темпе, нужно притормозить. Астролог рекомендует обратить внимание на время и убедиться в том, что оно расходуется не зря. Возможно, домашних забот стало меньше, и теперь есть шанс отдохнуть. В июне Тельцы будут заняты финансовыми и другими вопросами, связанными с их внутренними ресурсами. Представители этого знака серьезно настроятся на то, чтобы решить любые денежные проблемы, которые у них есть. "Хотя это может быть непросто, помните, что вы не одиноки и получите поддержку от окружающих", — успокаивает астролог.

https://ria.ru/20210523/astrologiya-1733336234.html

https://ria.ru/20210508/astrologiya-1730707832.html

https://ria.ru/20210418/odinochestvo-1728595534.html

https://ria.ru/20210321/astrologiya-1602041702.html

https://ria.ru/20210314/dengi-1600979160.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

астрология, стиль жизни, новости культуры