https://ria.ru/20210529/volga-1734738565.html

От истока Волги в Тверской области стартовал Волжский крестный ход

От истока Волги в Тверской области стартовал Волжский крестный ход - РИА Новости, 29.05.2021

От истока Волги в Тверской области стартовал Волжский крестный ход

От истока реки Волги в Тверской области в субботу стартовал XXII Волжский крестный ход, посвящённый 500-летию обретения мощей святого преподобного Макария... РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T17:04

2021-05-29T17:04

2021-05-29T17:04

тверская область

религия

игорь руденя

калязин

дубна

тверская область

волга

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ТВЕРЬ, 29 мая – РИА Новости. От истока реки Волги в Тверской области в субботу стартовал XXII Волжский крестный ход, посвящённый 500-летию обретения мощей святого преподобного Макария Калязинского, сообщает пресс-служба регионального правительства.Крестный ход начался с литургии в Спасо-Преображенском соборе в деревне Волговерховье, которую провел митрополит Тверской и Кашинский Амвросий. Затем его участники проследовали к истоку реки Волги, где прошел чин освящения воды."Уже много лет Волжский крестный ход объединяет людей разных поколений верностью духовным традициям нашего народа. Это значимое событие напоминает нам о том, что мы живём и трудимся на великой земле – колыбели русской реки Волги. В этом году Волжский крестный ход посвящён 500-летию обретения мощей святого преподобного Макария Калязинского. Святой внёс неоценимый вклад в укрепление православия, духовное воспитание нашего народа", – сказал на церемонии открытия крестного хода губернатор региона Игорь Руденя, слова которого цитирует пресс-служба областного правительства.Волжский крестный ход пройдет по территориям 11 муниципалитетов Тверской области и городу Дубна Московской области. Часть маршрута паломники преодолеют по воде. Завершится крестный ход 8 июня в Калязине.В пресс-службе напомнили, что история Волжского крестного хода берет начало в 1999 года. Тогда в преддверии 2000-летия Рождества Христова по благословению патриарха Московского и всея Руси Алексия II 20 июня от истока Волги начался крестный ход по водам трех рек: Волги, Днепра и Западной Двины. В 2000 году традиция освящения истока реки Волги и начало Волжского крестного хода были объединены в один праздник. В 2017 году исток Волги освятил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В 2020 году из-за эпидемиологической обстановки Волжский крестный ход не проводился.

https://ria.ru/20210118/volga-1593441853.html

калязин

дубна

тверская область

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религия, игорь руденя, калязин, дубна, тверская область, волга