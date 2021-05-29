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Посол Украины в Германии Мельник потребовал от России репараций
Посол Украины в Германии Мельник потребовал от России репараций - РИА Новости, 30.05.2021
Посол Украины в Германии Мельник потребовал от России репараций
Посол Украины в Германии Андрей Мельник выдвинул условия для нормализации отношений с Москвой. РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-29T17:56
2021-05-30T00:23
россия
донбасс
москва
республика крым
киев
украина
в мире
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На Украине потребовали от России репараций
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Посол Украины в Германии Андрей Мельник выдвинул условия для нормализации отношений с Москвой.По его мнению, российская сторона также должна "принести извинения" Киеву. Он уверен, что это станет отправной точкой на пути к "примирению" государств.Украинские политики и чиновники обвиняют Россию во вмешательстве в дела страны и "агрессии". При этом киевские власти сами дискриминируют население по национальному и языковому признаку и на законодательном уровне выдавливают русский язык из употребления.В Донбассе Вооруженные силы Украины совместно с радикальными националистами регулярно обстреливают мирное население, разрушая инфраструктуру и экономику региона. В апреле в результате одного из таких ударов погиб ребенок, ранило женщину. Россия, в свою очередь, неоднократно подчеркивала, что выступает за мирное решение конфликта на востоке Украины путем реализации Минских соглашений. Киев всячески затягивает выполнение этого плана, а на переговорах выдвигает противоречащие договоренностям инициативы.Москва предупредила, что не позволит Украине уничтожать население ДНР и ЛНР. Как заверил Владимир Путин, Россия не бросит жителей Донбасса на произвол судьбы.
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россия, донбасс, москва, республика крым, киев, украина, в мире

Посол Украины в Германии Мельник потребовал от России репараций

17:56 29.05.2021 (обновлено: 00:23 30.05.2021)
 
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaМонумент "Родина-мать" в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Посол Украины в Германии Андрей Мельник выдвинул условия для нормализации отношений с Москвой.

"Россия должна исчезнуть из Донбасса и вернуть Крым. <…> После этого Москва должна восстановить разрушенные районы и выплатить репарации", — сказал дипломат в интервью Berliner Zeitung.

По его мнению, российская сторона также должна "принести извинения" Киеву. Он уверен, что это станет отправной точкой на пути к "примирению" государств.
Украинские политики и чиновники обвиняют Россию во вмешательстве в дела страны и "агрессии". При этом киевские власти сами дискриминируют население по национальному и языковому признаку и на законодательном уровне выдавливают русский язык из употребления.
В Донбассе Вооруженные силы Украины совместно с радикальными националистами регулярно обстреливают мирное население, разрушая инфраструктуру и экономику региона. В апреле в результате одного из таких ударов погиб ребенок, ранило женщину. Россия, в свою очередь, неоднократно подчеркивала, что выступает за мирное решение конфликта на востоке Украины путем реализации Минских соглашений. Киев всячески затягивает выполнение этого плана, а на переговорах выдвигает противоречащие договоренностям инициативы.
Москва предупредила, что не позволит Украине уничтожать население ДНР и ЛНР. Как заверил Владимир Путин, Россия не бросит жителей Донбасса на произвол судьбы.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
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