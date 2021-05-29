https://ria.ru/20210529/reparatsii-1734743178.html

Посол Украины в Германии Мельник потребовал от России репараций

Посол Украины в Германии Мельник потребовал от России репараций - РИА Новости, 30.05.2021

Посол Украины в Германии Мельник потребовал от России репараций

Посол Украины в Германии Андрей Мельник выдвинул условия для нормализации отношений с Москвой. РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-29T17:56

2021-05-29T17:56

2021-05-30T00:23

россия

донбасс

москва

республика крым

киев

украина

в мире

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На Украине потребовали от России репараций

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Посол Украины в Германии Андрей Мельник выдвинул условия для нормализации отношений с Москвой.По его мнению, российская сторона также должна "принести извинения" Киеву. Он уверен, что это станет отправной точкой на пути к "примирению" государств.Украинские политики и чиновники обвиняют Россию во вмешательстве в дела страны и "агрессии". При этом киевские власти сами дискриминируют население по национальному и языковому признаку и на законодательном уровне выдавливают русский язык из употребления.В Донбассе Вооруженные силы Украины совместно с радикальными националистами регулярно обстреливают мирное население, разрушая инфраструктуру и экономику региона. В апреле в результате одного из таких ударов погиб ребенок, ранило женщину. Россия, в свою очередь, неоднократно подчеркивала, что выступает за мирное решение конфликта на востоке Украины путем реализации Минских соглашений. Киев всячески затягивает выполнение этого плана, а на переговорах выдвигает противоречащие договоренностям инициативы.Москва предупредила, что не позволит Украине уничтожать население ДНР и ЛНР. Как заверил Владимир Путин, Россия не бросит жителей Донбасса на произвол судьбы.

https://ria.ru/20210514/pretenzii-1732329147.html

россия

донбасс

москва

республика крым

киев

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, донбасс, москва, республика крым, киев, украина, в мире