Посол Украины в Германии Мельник потребовал от России репараций
17:56 29.05.2021 (обновлено: 00:23 30.05.2021)
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaМонумент "Родина-мать" в Киеве
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Посол Украины в Германии Андрей Мельник выдвинул условия для нормализации отношений с Москвой.
"Россия должна исчезнуть из Донбасса и вернуть Крым. <…> После этого Москва должна восстановить разрушенные районы и выплатить репарации", — сказал дипломат в интервью Berliner Zeitung.
По его мнению, российская сторона также должна "принести извинения" Киеву. Он уверен, что это станет отправной точкой на пути к "примирению" государств.
Украинские политики и чиновники обвиняют Россию во вмешательстве в дела страны и "агрессии". При этом киевские власти сами дискриминируют население по национальному и языковому признаку и на законодательном уровне выдавливают русский язык из употребления.
В Донбассе Вооруженные силы Украины совместно с радикальными националистами регулярно обстреливают мирное население, разрушая инфраструктуру и экономику региона. В апреле в результате одного из таких ударов погиб ребенок, ранило женщину. Россия, в свою очередь, неоднократно подчеркивала, что выступает за мирное решение конфликта на востоке Украины путем реализации Минских соглашений. Киев всячески затягивает выполнение этого плана, а на переговорах выдвигает противоречащие договоренностям инициативы.
Москва предупредила, что не позволит Украине уничтожать население ДНР и ЛНР. Как заверил Владимир Путин, Россия не бросит жителей Донбасса на произвол судьбы.
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