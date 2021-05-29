Lufthansa разрешили летать в Москву и Петербург в обход Белоруссии
15:13 29.05.2021 (обновлено: 16:18 29.05.2021)
© AP Photo / Michael ProbstПассажирский самолет Airbus A 380 авиакомпании Lufthansa
© AP Photo / Michael Probst
БЕРЛИН, 29 мая — РИА Новости. Российские власти разрешили нескольким европейским авиакомпаниям совершать перевозки в Москву и Санкт-Петербург в облет Белоруссии.
Об этом агентству сообщили представители Lufthansa Group, AirFrance и Austrian Airlines.
Французская авиакомпания ранее отменяла два рейса из Парижа в Москву из-за отсутствия разрешения на перелет по новому пути. В субботу самолеты полетели по расписанию.
Как заявили РИА Новости в Austrian Airlines, пока новые маршруты нужно согласовывать каждый день.
Некоторые страны ЕС после инцидента с самолетом Ryanair запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией, а также рекомендовали европейским перевозчикам избегать полетов над республикой.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое в итоге не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, его задержали при проверке документов по ранее возбужденным уголовным делам.
Белоруссия заявила, что письмо с угрозой поступило на электронную почту минского аэропорта. Власти утверждают, что командир экипажа сам решил совершить посадку в Минске.
Департамент по авиации Минтранса Белоруссии опубликовал расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В ней нет признаков какого-либо давления на экипаж лайнера.
В то же время агентство Рейтер сообщило, что Ryanair считает расшифровку "неточной", а самолет "незаконно перенаправили под ложным предлогом". Также утверждалось, что минские диспетчеры предоставили экипажу ложную информацию о том, что компания не отвечает на телефонные звонки. Ryanair официально не прокомментировала эти сведения.