https://ria.ru/20210529/razreshenie-1734727500.html

Lufthansa разрешили летать в Москву и Петербург в обход Белоруссии

Lufthansa разрешили летать в Москву и Петербург в обход Белоруссии - РИА Новости, 29.05.2021

Lufthansa разрешили летать в Москву и Петербург в обход Белоруссии

Российские власти разрешили нескольким европейским авиакомпаниям совершать перевозки в Москву и Санкт-Петербург в облет Белоруссии. РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T15:13

2021-05-29T15:13

2021-05-29T16:18

задержание основателя telegram-канала nexta

москва

белоруссия

lufthansa

санкт-петербург

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БЕРЛИН, 29 мая — РИА Новости. Российские власти разрешили нескольким европейским авиакомпаниям совершать перевозки в Москву и Санкт-Петербург в облет Белоруссии.Об этом агентству сообщили представители Lufthansa Group, AirFrance и Austrian Airlines.Французская авиакомпания ранее отменяла два рейса из Парижа в Москву из-за отсутствия разрешения на перелет по новому пути. В субботу самолеты полетели по расписанию.Как заявили РИА Новости в Austrian Airlines, пока новые маршруты нужно согласовывать каждый день. Некоторые страны ЕС после инцидента с самолетом Ryanair запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией, а также рекомендовали европейским перевозчикам избегать полетов над республикой.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое в итоге не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, его задержали при проверке документов по ранее возбужденным уголовным делам.Белоруссия заявила, что письмо с угрозой поступило на электронную почту минского аэропорта. Власти утверждают, что командир экипажа сам решил совершить посадку в Минске.Департамент по авиации Минтранса Белоруссии опубликовал расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В ней нет признаков какого-либо давления на экипаж лайнера.В то же время агентство Рейтер сообщило, что Ryanair считает расшифровку "неточной", а самолет "незаконно перенаправили под ложным предлогом". Также утверждалось, что минские диспетчеры предоставили экипажу ложную информацию о том, что компания не отвечает на телефонные звонки. Ryanair официально не прокомментировала эти сведения.

https://ria.ru/20210529/otvet-1734723472.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210528/belorussiya-1734657467.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210528/samolet-1734600205.html

москва

белоруссия

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, москва, белоруссия, lufthansa , санкт-петербург