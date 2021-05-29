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Полиция в КБР проверит информацию о водителе, который сбил щенка
Полиция в КБР проверит информацию о водителе, который сбил щенка - РИА Новости, 29.05.2021
Полиция в КБР проверит информацию о водителе, который сбил щенка
Сотрудники полиции проводят проверку по факту сообщения о том, что в Эльбрусском районе республики водитель сбил щенка алабая и не оказал ему помощь, сообщили... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T13:44
2021-05-29T13:44
эльбрусский район
санкт-петербург
происшествия
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НАЛЬЧИК, 29 мая – РИА Новости. Сотрудники полиции проводят проверку по факту сообщения о том, что в Эльбрусском районе республики водитель сбил щенка алабая и не оказал ему помощь, сообщили РИА Новости в региональном МВД.Ранее в соцсетях появилось сообщение, что в Эльбрусском районе водитель автомобиля сбил щенка алабая, после чего вышел из машины и стал поднимать собаку за хвост, чтобы выбросить в кусты. Как утверждал автор сообщения, он оказал щенку первую и помощь и отвез его в ветеринарный пункт, где собаке сделали операцию.В региональном МВД РИА Новости сообщили, что днем 26 мая в дежурную часть ОМВД России по Эльбрусскому району позвонил 28-летний отдыхающий из Санкт-Петербурга и сообщил, что при въезде в поселок Нейтрино на повороте автомашина Chevrolet Niva сбила собаку. На место происшествия выехал экипаж ДПС.Полицейские также установили личность водителя, сбившего собаку, - 64-летнего жителя поселка Нейтрино."В настоящее время материалы проверки по факту дорожно-транспортного происшествия находятся в ОГИБДД отдела МВД России по Эльбрусскому району. По результатам рассмотрения будет принято решение в установленном законом порядке", - подчеркнули в министерстве.
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эльбрусский район, санкт-петербург, происшествия

Полиция в КБР проверит информацию о водителе, который сбил щенка

13:44 29.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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НАЛЬЧИК, 29 мая – РИА Новости. Сотрудники полиции проводят проверку по факту сообщения о том, что в Эльбрусском районе республики водитель сбил щенка алабая и не оказал ему помощь, сообщили РИА Новости в региональном МВД.
Ранее в соцсетях появилось сообщение, что в Эльбрусском районе водитель автомобиля сбил щенка алабая, после чего вышел из машины и стал поднимать собаку за хвост, чтобы выбросить в кусты. Как утверждал автор сообщения, он оказал щенку первую и помощь и отвез его в ветеринарный пункт, где собаке сделали операцию.
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В региональном МВД РИА Новости сообщили, что днем 26 мая в дежурную часть ОМВД России по Эльбрусскому району позвонил 28-летний отдыхающий из Санкт-Петербурга и сообщил, что при въезде в поселок Нейтрино на повороте автомашина Chevrolet Niva сбила собаку. На место происшествия выехал экипаж ДПС.
"Согласно объяснению отдыхающего, водитель автомашины, совершивший наезд на собаку, проехал дальше, не останавливаясь и не приняв каких-либо мер для того, чтобы убрать животное с проезжей части. Увидев это, мужчина сам отвез животное к ветеринару", - сказали в МВД.
Полицейские также установили личность водителя, сбившего собаку, - 64-летнего жителя поселка Нейтрино.
"В настоящее время материалы проверки по факту дорожно-транспортного происшествия находятся в ОГИБДД отдела МВД России по Эльбрусскому району. По результатам рассмотрения будет принято решение в установленном законом порядке", - подчеркнули в министерстве.
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