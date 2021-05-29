https://ria.ru/20210529/proisshestvie-1734719867.html

Полиция в КБР проверит информацию о водителе, который сбил щенка

Полиция в КБР проверит информацию о водителе, который сбил щенка - РИА Новости, 29.05.2021

Полиция в КБР проверит информацию о водителе, который сбил щенка

Сотрудники полиции проводят проверку по факту сообщения о том, что в Эльбрусском районе республики водитель сбил щенка алабая и не оказал ему помощь, сообщили... РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T13:44

2021-05-29T13:44

2021-05-29T13:44

эльбрусский район

санкт-петербург

происшествия

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НАЛЬЧИК, 29 мая – РИА Новости. Сотрудники полиции проводят проверку по факту сообщения о том, что в Эльбрусском районе республики водитель сбил щенка алабая и не оказал ему помощь, сообщили РИА Новости в региональном МВД.Ранее в соцсетях появилось сообщение, что в Эльбрусском районе водитель автомобиля сбил щенка алабая, после чего вышел из машины и стал поднимать собаку за хвост, чтобы выбросить в кусты. Как утверждал автор сообщения, он оказал щенку первую и помощь и отвез его в ветеринарный пункт, где собаке сделали операцию.В региональном МВД РИА Новости сообщили, что днем 26 мая в дежурную часть ОМВД России по Эльбрусскому району позвонил 28-летний отдыхающий из Санкт-Петербурга и сообщил, что при въезде в поселок Нейтрино на повороте автомашина Chevrolet Niva сбила собаку. На место происшествия выехал экипаж ДПС.Полицейские также установили личность водителя, сбившего собаку, - 64-летнего жителя поселка Нейтрино."В настоящее время материалы проверки по факту дорожно-транспортного происшествия находятся в ОГИБДД отдела МВД России по Эльбрусскому району. По результатам рассмотрения будет принято решение в установленном законом порядке", - подчеркнули в министерстве.

https://ria.ru/20191208/1562122536.html

https://ria.ru/20160923/1477747472.html

эльбрусский район

санкт-петербург

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эльбрусский район, санкт-петербург, происшествия