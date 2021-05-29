https://ria.ru/20210529/pozhar-1734737911.html

В Кемерово загорелся перинатальный центр

В Кемерово загорелся перинатальный центр - РИА Новости, 29.05.2021

В Кемерово загорелся перинатальный центр

Порядка 130 человек, из них 60 новорожденных, эвакуировали из перинатального центра в Кемерово из-за возгорания, пожар ликвидирован, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T16:58

2021-05-29T16:58

2021-05-29T16:58

кемерово

происшествия

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Порядка 130 человек, из них 60 новорожденных, эвакуировали из перинатального центра в Кемерово из-за возгорания, пожар ликвидирован, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.По его данным, возгорание произошло на первом этаже пятиэтажного здания областного клинического перинатального центра по Октябрьскому проспекту в Кемерово."Пожар ... ликвидирован (0,5 кв.м), пострадавших нет. В соседний корпус эвакуированы 130 человек, из них 60 новорожденных детей и 10 человек медперсонала", - сообщил представитель экстренных служб.

https://ria.ru/20210528/pozhar-1734679868.html

кемерово

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кемерово, происшествия