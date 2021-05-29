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В Кемерово загорелся перинатальный центр
В Кемерово загорелся перинатальный центр - РИА Новости, 29.05.2021
В Кемерово загорелся перинатальный центр
Порядка 130 человек, из них 60 новорожденных, эвакуировали из перинатального центра в Кемерово из-за возгорания, пожар ликвидирован, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T16:58
2021-05-29T16:58
2021-05-29T16:58
кемерово
происшествия
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Порядка 130 человек, из них 60 новорожденных, эвакуировали из перинатального центра в Кемерово из-за возгорания, пожар ликвидирован, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.По его данным, возгорание произошло на первом этаже пятиэтажного здания областного клинического перинатального центра по Октябрьскому проспекту в Кемерово."Пожар ... ликвидирован (0,5 кв.м), пострадавших нет. В соседний корпус эвакуированы 130 человек, из них 60 новорожденных детей и 10 человек медперсонала", - сообщил представитель экстренных служб.
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кемерово, происшествия
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Порядка 130 человек, из них 60 новорожденных, эвакуировали из перинатального центра в Кемерово из-за возгорания, пожар ликвидирован, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
По его данным, возгорание произошло на первом этаже пятиэтажного здания областного клинического перинатального центра по Октябрьскому проспекту в Кемерово
.
"Пожар ... ликвидирован (0,5 кв.м), пострадавших нет. В соседний корпус эвакуированы 130 человек, из них 60 новорожденных детей и 10 человек медперсонала", - сообщил представитель экстренных служб.