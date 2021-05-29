https://ria.ru/20210529/pogoda-1734695772.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу

Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 29.05.2021

Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу

Кратковременный дождь и до плюс 20 градусов ожидается в Москве в субботу, возможна гроза, атмосферное давление окажется ниже нормы, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T08:10

2021-05-29T08:10

2021-05-29T08:10

михаил леус

погода

москва

общество

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Кратковременный дождь и до плюс 20 градусов ожидается в Москве в субботу, возможна гроза, атмосферное давление окажется ниже нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столице будут определять северные атмосферные фронты. В таких условиях в Москве облачная погода, местами пройдут кратковременные дожди, преимущественно на юго-востоке региона, возможны локальные грозы. Температура воздуха составит плюс 18-20 в Москве, до плюс 16-21 в Подмосковье", — сообщил Леус.Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду, при грозах порывистый. Атмосферное давление окажется немного ниже нормы и составит 744 миллиметра ртутного столба.

https://radiosputnik.ria.ru/20210527/pogoda-1734499844.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил леус, погода, москва, общество