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Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 29.05.2021
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Кратковременный дождь и до плюс 20 градусов ожидается в Москве в субботу, возможна гроза, атмосферное давление окажется ниже нормы, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T08:10
2021-05-29T08:10
2021-05-29T08:10
михаил леус
погода
москва
общество
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Кратковременный дождь и до плюс 20 градусов ожидается в Москве в субботу, возможна гроза, атмосферное давление окажется ниже нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столице будут определять северные атмосферные фронты. В таких условиях в Москве облачная погода, местами пройдут кратковременные дожди, преимущественно на юго-востоке региона, возможны локальные грозы. Температура воздуха составит плюс 18-20 в Москве, до плюс 16-21 в Подмосковье", — сообщил Леус.Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду, при грозах порывистый. Атмосферное давление окажется немного ниже нормы и составит 744 миллиметра ртутного столба.
https://radiosputnik.ria.ru/20210527/pogoda-1734499844.html
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михаил леус, погода, москва, общество