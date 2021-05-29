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Песков ответил на вопрос об экономической помощи Белоруссии
Песков ответил на вопрос об экономической помощи Белоруссии - РИА Новости, 29.05.2021
Песков ответил на вопрос об экономической помощи Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не ставил на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос о дополнительной экономической помощи Белоруссии,... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T19:18
2021-05-29T19:18
2021-05-29T19:19
россия
александр лукашенко
белоруссия
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не ставил на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос о дополнительной экономической помощи Белоруссии, сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.
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россия, александр лукашенко, белоруссия, экономика, владимир путин