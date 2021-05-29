https://ria.ru/20210529/peregovory-1734749760.html

Песков ответил на вопрос об экономической помощи Белоруссии

Песков ответил на вопрос об экономической помощи Белоруссии - РИА Новости, 29.05.2021

Песков ответил на вопрос об экономической помощи Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не ставил на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос о дополнительной экономической помощи Белоруссии,... РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T19:18

2021-05-29T19:18

2021-05-29T19:19

россия

александр лукашенко

белоруссия

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не ставил на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос о дополнительной экономической помощи Белоруссии, сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.

россия

белоруссия

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россия, александр лукашенко, белоруссия, экономика, владимир путин