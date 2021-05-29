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Горслужбы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за непогоды
Горслужбы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за непогоды - РИА Новости, 02.06.2021
Горслужбы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за непогоды
Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности, последствия непогоды в столице оперативно устраняются, сообщается в Telegram-канале комплекса... РИА Новости, 02.06.2021
2021-05-29T18:52
2021-05-29T18:52
2021-06-02T16:59
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
telegram (приложение)
департамент транспорта г. москвы
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общество
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности, последствия непогоды в столице оперативно устраняются, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.В комплексе отметили, что сильный дождь сохранится до конца суток. В некоторых районах столицы выпадет до 20 миллиметров осадков. Местами возможна гроза и порывы ветра до 17 метров в секунду.В частности, коммунальщики освободили от упавшего дерева проезжую часть на улице Вильгельма Пика на северо-востоке столицы. "Городские службы завершают восстановительные работы. Движение транспорта по направлению в центр осуществляется по одной полосе", — довили в комплексе.Вместе с тем в Telegram-канале "Дептранс. Оперативно" призвали автомобилистов не парковаться под деревьями и билбордами, держать дистанцию и соблюдать скоростной режим.
https://ria.ru/20210514/prognoz-1732330005.html
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городское хозяйство москвы, telegram (приложение), департамент транспорта г. москвы, москва, общество