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Правительство одобрило наказание за принуждение к предоставлению данных
Правительство одобрило наказание за принуждение к предоставлению данных - РИА Новости, 29.05.2021
Правительство одобрило наказание за принуждение к предоставлению данных
Правительство России одобрило введение мер административной ответственности за нарушения в области защиты прав потребителей, связанные с понуждением к... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T12:42
2021-05-29T12:57
россия
общество
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Правительство России одобрило введение мер административной ответственности за нарушения в области защиты прав потребителей, связанные с понуждением к предоставлению персональных данных, сообщается на сайте кабмина."Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 14.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.Отмечается, что законопроектом предусматривается введение мер административной ответственности за правонарушения в области защиты прав потребителей, связанные с понуждением потребителя к предоставлению персональных данных.Кроме того, кабмин одобрил проект ФЗ "О внесении изменений в статью 157 Уголовного кодекса РФ"."Законопроект направлен на совершенствование механизма привлечения к уголовной ответственности лиц, не уплативших без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средства в размере, установленном в соответствии с решением суда или нотариально удостоверенным соглашением на содержание несовершеннолетних детей либо нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, нетрудоспособных родителей", - говорится в сообщении.Также правительство одобрило проект ФЗ "О внесении изменений в статью 5.351 Кодекса РФ об административных правонарушениях".Законопроект направлен на совершенствование механизма привлечения к административной ответственности лиц, обязанных уплачивать алименты, а также повышение оперативности и качества принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, что позволит исключить злоупотребления со стороны недобросовестных должников, добавляется в сообщении.
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россия, общество

Правительство одобрило наказание за принуждение к предоставлению данных

12:42 29.05.2021 (обновлено: 12:57 29.05.2021)
 
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание правительства РФ
Здание правительства РФ - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Правительство России одобрило введение мер административной ответственности за нарушения в области защиты прав потребителей, связанные с понуждением к предоставлению персональных данных, сообщается на сайте кабмина.
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 14.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что законопроектом предусматривается введение мер административной ответственности за правонарушения в области защиты прав потребителей, связанные с понуждением потребителя к предоставлению персональных данных.
Кроме того, кабмин одобрил проект ФЗ "О внесении изменений в статью 157 Уголовного кодекса РФ".
"Законопроект направлен на совершенствование механизма привлечения к уголовной ответственности лиц, не уплативших без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средства в размере, установленном в соответствии с решением суда или нотариально удостоверенным соглашением на содержание несовершеннолетних детей либо нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, нетрудоспособных родителей", - говорится в сообщении.
Также правительство одобрило проект ФЗ "О внесении изменений в статью 5.351 Кодекса РФ об административных правонарушениях".
Законопроект направлен на совершенствование механизма привлечения к административной ответственности лиц, обязанных уплачивать алименты, а также повышение оперативности и качества принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, что позволит исключить злоупотребления со стороны недобросовестных должников, добавляется в сообщении.
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27 мая, 15:35В России
В России будут штрафовать за сбор персональных данных без необходимости
 
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