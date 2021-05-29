https://ria.ru/20210529/nakazanie-1734714493.html

Правительство одобрило наказание за принуждение к предоставлению данных

Правительство одобрило наказание за принуждение к предоставлению данных - РИА Новости, 29.05.2021

Правительство одобрило наказание за принуждение к предоставлению данных

Правительство России одобрило введение мер административной ответственности за нарушения в области защиты прав потребителей, связанные с понуждением к... РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T12:42

2021-05-29T12:42

2021-05-29T12:57

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общество

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Правительство России одобрило введение мер административной ответственности за нарушения в области защиты прав потребителей, связанные с понуждением к предоставлению персональных данных, сообщается на сайте кабмина."Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 14.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.Отмечается, что законопроектом предусматривается введение мер административной ответственности за правонарушения в области защиты прав потребителей, связанные с понуждением потребителя к предоставлению персональных данных.Кроме того, кабмин одобрил проект ФЗ "О внесении изменений в статью 157 Уголовного кодекса РФ"."Законопроект направлен на совершенствование механизма привлечения к уголовной ответственности лиц, не уплативших без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средства в размере, установленном в соответствии с решением суда или нотариально удостоверенным соглашением на содержание несовершеннолетних детей либо нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, нетрудоспособных родителей", - говорится в сообщении.Также правительство одобрило проект ФЗ "О внесении изменений в статью 5.351 Кодекса РФ об административных правонарушениях".Законопроект направлен на совершенствование механизма привлечения к административной ответственности лиц, обязанных уплачивать алименты, а также повышение оперативности и качества принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, что позволит исключить злоупотребления со стороны недобросовестных должников, добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20171102/1508073902.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210527/dannye-1734438234.html

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россия, общество