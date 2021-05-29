https://ria.ru/20210529/litsenzirovanie-1734687331.html

Минск опубликовал список попавших под лицензирование украинских товаров

Минск опубликовал список попавших под лицензирование украинских товаров - РИА Новости, 29.05.2021

Минск опубликовал список попавших под лицензирование украинских товаров

Белоруссия опубликовала полный перечень украинских товаров, попавших под режим индивидуального лицензирования, это, в том числе, кондитерские изделия из сахара, РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T00:37

2021-05-29T00:37

2021-05-29T05:39

белоруссия

украина

экономика

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МИНСК, 29 мая - РИА Новости. Белоруссия опубликовала полный перечень украинских товаров, попавших под режим индивидуального лицензирования, это, в том числе, кондитерские изделия из сахара, шоколад, туалетная бумага, обои, кирпич и ряд других.В пятницу минэкономики Украины заявило, что Белоруссия ввела режим индивидуального лицензирования в отношении ряда украинских товаров. Первый замглавы белорусского МИД Александр Гурьянов пояснил, что соответствующее постановление правительства стало следствием принятых Украиной решений в экономике - в частности, нарушения режима свободной торговли СНГ. По словам Гурьянова, Минск готов отменить решение об индивидуальном лицензировании и вернуть в полном объеме режим свободной торговли, если Киев пересмотрит свои антидемпинговые и защитные меры.МИД Белоруссии в установленном порядке должен уведомить Евразийскую экономическую комиссию о принятых республикой мерах в отношении Украины, а также проинформировать об этом исполнительный комитет СНГ.Как следует из постановления, меры об индивидуальном лицензировании вступают в силу через десять дней и действуют в течение шести месяцев.

https://radiosputnik.ria.ru/20210528/ukraina-1734667394.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210528/benzin-1734610540.html

белоруссия

украина

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белоруссия, украина, экономика