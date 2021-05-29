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Минск опубликовал список попавших под лицензирование украинских товаров
Минск опубликовал список попавших под лицензирование украинских товаров - РИА Новости, 29.05.2021
Минск опубликовал список попавших под лицензирование украинских товаров
Белоруссия опубликовала полный перечень украинских товаров, попавших под режим индивидуального лицензирования, это, в том числе, кондитерские изделия из сахара, РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T00:37
2021-05-29T05:39
белоруссия
украина
экономика
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МИНСК, 29 мая - РИА Новости. Белоруссия опубликовала полный перечень украинских товаров, попавших под режим индивидуального лицензирования, это, в том числе, кондитерские изделия из сахара, шоколад, туалетная бумага, обои, кирпич и ряд других.В пятницу минэкономики Украины заявило, что Белоруссия ввела режим индивидуального лицензирования в отношении ряда украинских товаров. Первый замглавы белорусского МИД Александр Гурьянов пояснил, что соответствующее постановление правительства стало следствием принятых Украиной решений в экономике - в частности, нарушения режима свободной торговли СНГ. По словам Гурьянова, Минск готов отменить решение об индивидуальном лицензировании и вернуть в полном объеме режим свободной торговли, если Киев пересмотрит свои антидемпинговые и защитные меры.МИД Белоруссии в установленном порядке должен уведомить Евразийскую экономическую комиссию о принятых республикой мерах в отношении Украины, а также проинформировать об этом исполнительный комитет СНГ.Как следует из постановления, меры об индивидуальном лицензировании вступают в силу через десять дней и действуют в течение шести месяцев.
https://radiosputnik.ria.ru/20210528/ukraina-1734667394.html
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белоруссия, украина, экономика

Минск опубликовал список попавших под лицензирование украинских товаров

00:37 29.05.2021 (обновлено: 05:39 29.05.2021)
 
© РИА Новости / Ирина НехорошкинаПанорамный вид на Минск
Панорамный вид на Минск - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
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МИНСК, 29 мая - РИА Новости. Белоруссия опубликовала полный перечень украинских товаров, попавших под режим индивидуального лицензирования, это, в том числе, кондитерские изделия из сахара, шоколад, туалетная бумага, обои, кирпич и ряд других.
В пятницу минэкономики Украины заявило, что Белоруссия ввела режим индивидуального лицензирования в отношении ряда украинских товаров. Первый замглавы белорусского МИД Александр Гурьянов пояснил, что соответствующее постановление правительства стало следствием принятых Украиной решений в экономике - в частности, нарушения режима свободной торговли СНГ. По словам Гурьянова, Минск готов отменить решение об индивидуальном лицензировании и вернуть в полном объеме режим свободной торговли, если Киев пересмотрит свои антидемпинговые и защитные меры.
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"Наименование товара: кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад); шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао; соки фруктовые и овощные; пиво; плиты древесностружечные; плиты древесноволокнистые; обои и аналогичные настенные покрытия; бумага туалетная, отдельные виды картонной и бумажной упаковки; кирпич строительный прочий из керамики; плитка керамическая неглазурованная; ампулы стеклянные; прочие радиаторы и их части из черных металлов; машины сельскохозяйственные для подготовки и обработки почвы и их части; стиральные машины; мебель для сидения и ее части; мебель прочая и ее части", - говорится в постановлении правительства республики от 26 мая №292, которое опубликовано в субботу на национальном правовом интернет-портале.
МИД Белоруссии в установленном порядке должен уведомить Евразийскую экономическую комиссию о принятых республикой мерах в отношении Украины, а также проинформировать об этом исполнительный комитет СНГ.
Как следует из постановления, меры об индивидуальном лицензировании вступают в силу через десять дней и действуют в течение шести месяцев.
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