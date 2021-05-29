Пермский край представил перспективные проекты российским инвесторам
ПЕРМЬ, 29 мая – РИА Новости. Глава Пермского края Дмитрий Махонин совместно с членами регионального правительства на площадке Сбербанка представили потенциальным инвесторам перспективные проекты и возможности региона, сообщается на сайте губернатора.
"Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин совместно с членами регионального Правительства представил перспективные проекты и возможности региона потенциальным инвесторам. Презентация региона состоялась в Москве на площадке Сбербанка в формате роуд-шоу", - говорится в сообщении
По данным пресс-службы губернатора, участникам мероприятия было представлено более 100 проектов для совместной реализации, продемонстрированы возможности для бизнеса и направления для развития государственно-частного партнерства.
Глава региона Махонин обратил внимание на то, что каждый житель страны сегодня инвестирует в Пермский край. "Приобретая ту или иную продукцию пермского производства, вы уже инвестируете в Пермский край. Здесь производится 20% всей бумаги в РФ, свыше 11 миллионов тонн калийных удобрений, налажен выпуск оптоволокна, разрабатываются инновационные технологии для разных сфер деятельности. Кроме того, губернатор обратил внимание на транспортную доступность региона, туристический потенциал, мощное развитие IT-сектора и проектов в логике НТИ", - сказал Махонин.
По информации пресс-службы губернатора, в рамках роуд-шоу Махонин вместе с главами профильных краевых ведомств и запредами регионального правительства рассказали о наиболее перспективных проектах в промышленности и торговле, сельском хозяйстве, туризме и других отраслях. "Отдельное внимание было уделено "Каталогу инвестиционных проектов" Пермского края, созданному по поручению губернатора. В документе представлены перспективные ниши, площадки и направления деятельности, а также систематизирована работа по привлечению инвестиций на территорию региона", - добавляют в пресс-службе губернатора.
Мы открыты для инвестиций, потому что за ними стоит развитие наших территорий, создание новых рабочих мест и развитие социальной сферы.
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