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Пермский край представил перспективные проекты российским инвесторам
Пермский край представил перспективные проекты российским инвесторам - РИА Новости, 29.05.2021
Пермский край представил перспективные проекты российским инвесторам
Глава Пермского края Дмитрий Махонин совместно с членами регионального правительства на площадке Сбербанка представили потенциальным инвесторам перспективные... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T16:51
2021-05-29T16:51
россия
дмитрий махонин
сбербанк россии
москва
пермский край
экономика
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ПЕРМЬ, 29 мая – РИА Новости. Глава Пермского края Дмитрий Махонин совместно с членами регионального правительства на площадке Сбербанка представили потенциальным инвесторам перспективные проекты и возможности региона, сообщается на сайте губернатора."Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин совместно с членами регионального Правительства представил перспективные проекты и возможности региона потенциальным инвесторам. Презентация региона состоялась в Москве на площадке Сбербанка в формате роуд-шоу", - говорится в сообщенииПо данным пресс-службы губернатора, участникам мероприятия было представлено более 100 проектов для совместной реализации, продемонстрированы возможности для бизнеса и направления для развития государственно-частного партнерства.Глава региона Махонин обратил внимание на то, что каждый житель страны сегодня инвестирует в Пермский край. "Приобретая ту или иную продукцию пермского производства, вы уже инвестируете в Пермский край. Здесь производится 20% всей бумаги в РФ, свыше 11 миллионов тонн калийных удобрений, налажен выпуск оптоволокна, разрабатываются инновационные технологии для разных сфер деятельности. Кроме того, губернатор обратил внимание на транспортную доступность региона, туристический потенциал, мощное развитие IT-сектора и проектов в логике НТИ", - сказал Махонин.По информации пресс-службы губернатора, в рамках роуд-шоу Махонин вместе с главами профильных краевых ведомств и запредами регионального правительства рассказали о наиболее перспективных проектах в промышленности и торговле, сельском хозяйстве, туризме и других отраслях. "Отдельное внимание было уделено "Каталогу инвестиционных проектов" Пермского края, созданному по поручению губернатора. В документе представлены перспективные ниши, площадки и направления деятельности, а также систематизирована работа по привлечению инвестиций на территорию региона", - добавляют в пресс-службе губернатора.
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россия, дмитрий махонин, сбербанк россии, москва, пермский край, экономика

Пермский край представил перспективные проекты российским инвесторам

16:51 29.05.2021
 
© Фото : ФАС РоссииДмитрий Махонин
Дмитрий Махонин - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
© Фото : ФАС России
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 29 мая – РИА Новости. Глава Пермского края Дмитрий Махонин совместно с членами регионального правительства на площадке Сбербанка представили потенциальным инвесторам перспективные проекты и возможности региона, сообщается на сайте губернатора.
"Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин совместно с членами регионального Правительства представил перспективные проекты и возможности региона потенциальным инвесторам. Презентация региона состоялась в Москве на площадке Сбербанка в формате роуд-шоу", - говорится в сообщении
По данным пресс-службы губернатора, участникам мероприятия было представлено более 100 проектов для совместной реализации, продемонстрированы возможности для бизнеса и направления для развития государственно-частного партнерства.
Глава региона Махонин обратил внимание на то, что каждый житель страны сегодня инвестирует в Пермский край. "Приобретая ту или иную продукцию пермского производства, вы уже инвестируете в Пермский край. Здесь производится 20% всей бумаги в РФ, свыше 11 миллионов тонн калийных удобрений, налажен выпуск оптоволокна, разрабатываются инновационные технологии для разных сфер деятельности. Кроме того, губернатор обратил внимание на транспортную доступность региона, туристический потенциал, мощное развитие IT-сектора и проектов в логике НТИ", - сказал Махонин.
Дмитрий Махонин - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
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По информации пресс-службы губернатора, в рамках роуд-шоу Махонин вместе с главами профильных краевых ведомств и запредами регионального правительства рассказали о наиболее перспективных проектах в промышленности и торговле, сельском хозяйстве, туризме и других отраслях. "Отдельное внимание было уделено "Каталогу инвестиционных проектов" Пермского края, созданному по поручению губернатора. В документе представлены перспективные ниши, площадки и направления деятельности, а также систематизирована работа по привлечению инвестиций на территорию региона", - добавляют в пресс-службе губернатора.

Мы открыты для инвестиций, потому что за ними стоит развитие наших территорий, создание новых рабочих мест и развитие социальной сферы.

Дмитрий Махонин
глава Пермского края
Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин во время выступления в рамках стратсессии Стратегия цифровой трансформации Пермского края-2030 - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
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РоссияДмитрий МахонинСбербанк РоссииМоскваПермский крайЭкономика
 
 
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