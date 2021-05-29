https://ria.ru/20210529/diplomaty-1734731551.html

Самолет с первой группой российских дипломатов вылетел из Чехии в Москву

Самолет с первой группой российских дипломатов вылетел из Чехии в Москву - РИА Новости, 29.05.2021

Самолет с первой группой российских дипломатов вылетел из Чехии в Москву

Самолет с первой группой сотрудников посольства России в Праге, сокращаемых на паритетных началах с чешской стороной, вылетел в Москву, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T15:54

2021-05-29T15:54

2021-05-29T17:02

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ПРАГА, 29 мая — РИА Новости. Самолет с первой группой сотрудников посольства России в Праге, сокращаемых на паритетных началах с чешской стороной, вылетел в Москву, сообщила РИА Новости представитель российской дипмиссии Мария Семенова.Сотрудники дипмиссии покидают Чехию в рамках уравнивания численности персонала посольства России в Праге и чешского посольства в Москве — до семи дипломатов и 25 административно-технических работников."Первая группа дипломатов и техработников посольства РФ вылетела в субботу в 14:30 (15:30 мск) в Москву. Вторая группа сокращаемого персонала дипмиссии РФ вылетит в Москву 31 мая", — сообщила представитель посольства России.Прага в середине апреля обвинила российские спецслужбы в причастности к взрыву на военных складах во Врбетице и выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес России нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали на то, что эти обвинения являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.В общей сложности, по данным МИД России, к 31 мая численность персонала российского посольства в Праге сократится на 35 дипломатов и 46 работников административно-технического персонала, посольства Чехии в Москве — на 16 дипломатов, четырех административно-технических и 91 принятого на месте сотрудника.

https://ria.ru/20210527/chekhiya-1734421234.html

https://ria.ru/20210528/kompensatsii-1734681291.html

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