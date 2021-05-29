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Самолет с первой группой российских дипломатов вылетел из Чехии в Москву
Самолет с первой группой российских дипломатов вылетел из Чехии в Москву - РИА Новости, 29.05.2021
Самолет с первой группой российских дипломатов вылетел из Чехии в Москву
Самолет с первой группой сотрудников посольства России в Праге, сокращаемых на паритетных началах с чешской стороной, вылетел в Москву, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T15:54
2021-05-29T17:02
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ПРАГА, 29 мая — РИА Новости. Самолет с первой группой сотрудников посольства России в Праге, сокращаемых на паритетных началах с чешской стороной, вылетел в Москву, сообщила РИА Новости представитель российской дипмиссии Мария Семенова.Сотрудники дипмиссии покидают Чехию в рамках уравнивания численности персонала посольства России в Праге и чешского посольства в Москве — до семи дипломатов и 25 административно-технических работников."Первая группа дипломатов и техработников посольства РФ вылетела в субботу в 14:30 (15:30 мск) в Москву. Вторая группа сокращаемого персонала дипмиссии РФ вылетит в Москву 31 мая", — сообщила представитель посольства России.Прага в середине апреля обвинила российские спецслужбы в причастности к взрыву на военных складах во Врбетице и выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес России нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали на то, что эти обвинения являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.В общей сложности, по данным МИД России, к 31 мая численность персонала российского посольства в Праге сократится на 35 дипломатов и 46 работников административно-технического персонала, посольства Чехии в Москве — на 16 дипломатов, четырех административно-технических и 91 принятого на месте сотрудника.
https://ria.ru/20210527/chekhiya-1734421234.html
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россия, москва, чехия, в мире

Самолет с первой группой российских дипломатов вылетел из Чехии в Москву

15:54 29.05.2021 (обновлено: 17:02 29.05.2021)
 
© РИА Новости / Эдуард Эрбен / Перейти в фотобанкВозвращающиеся из Чехии в Россию дипломаты, административно-технические сотрудники и члены их семей в Международном аэропорту имени Вацлава Гавела в Праге
Возвращающиеся из Чехии в Россию дипломаты, административно-технические сотрудники и члены их семей в Международном аэропорту имени Вацлава Гавела в Праге - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
© РИА Новости / Эдуард Эрбен
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ПРАГА, 29 мая — РИА Новости. Самолет с первой группой сотрудников посольства России в Праге, сокращаемых на паритетных началах с чешской стороной, вылетел в Москву, сообщила РИА Новости представитель российской дипмиссии Мария Семенова.
Сотрудники дипмиссии покидают Чехию в рамках уравнивания численности персонала посольства России в Праге и чешского посольства в Москве — до семи дипломатов и 25 административно-технических работников.
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"Первая группа дипломатов и техработников посольства РФ вылетела в субботу в 14:30 (15:30 мск) в Москву. Вторая группа сокращаемого персонала дипмиссии РФ вылетит в Москву 31 мая", — сообщила представитель посольства России.
Прага в середине апреля обвинила российские спецслужбы в причастности к взрыву на военных складах во Врбетице и выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес России нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали на то, что эти обвинения являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.
В общей сложности, по данным МИД России, к 31 мая численность персонала российского посольства в Праге сократится на 35 дипломатов и 46 работников административно-технического персонала, посольства Чехии в Москве — на 16 дипломатов, четырех административно-технических и 91 принятого на месте сотрудника.
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