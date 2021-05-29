https://ria.ru/20210529/belorussiya-1734687579.html

Мэр Риги назвал возбуждение против него дела Минском "безумием режима"

Мэр Риги назвал возбуждение против него дела Минском "безумием режима" - РИА Новости, 29.05.2021

Мэр Риги назвал возбуждение против него дела Минском "безумием режима"

Мэр Риги Мартиньш Стакис назвал "безумием режима во всей красе" возбужденное в отношении него и главы МИД Латвии Эдгара Ринкевича уголовное дело в Белоруссии. РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T00:57

2021-05-29T00:57

2021-05-29T05:40

задержание основателя telegram-канала nexta

эдгар ринкевич

латвия

белоруссия

рига

в мире

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РИГА, 29 мая – РИА Новости. Мэр Риги Мартиньш Стакис назвал "безумием режима во всей красе" возбужденное в отношении него и главы МИД Латвии Эдгара Ринкевича уголовное дело в Белоруссии."Безумие режима во всей красе. Если мы обсуждаем преступную деятельность, я предлагаю господину Лукашенко добиваться справедливости в Гаагском трибунале. Там он обязательно получит ответы на все свои вопросы", – написал мэр в Twitter.Ранее в Риге у отеля Radisson Blu Hotel Latvija, где вывешены флаги стран-участниц чемпионата мира по хоккею, Стакис и Ринкевич заменили государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белый, который использует белорусская оппозиция. Они так поступили в знак протеста против задержания Романа Протасевича - бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским.Власти Белоруссии в ответ на это выслали из страны всех латвийских дипломатов. Рига ответила тем же. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель потребовал вернуть назад флаг Белоруссии — или убрать флаги спортивной организации. Стакис убрал флаг IIHF.На прошлой неделе летевший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии в понедельник приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Департамент по авиации минтранса Белоруссии опубликовал расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В расшифровке не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.

https://radiosputnik.ria.ru/20210528/belorussiya-1734664850.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210528/belorussiya-1734657467.html

латвия

белоруссия

рига

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, эдгар ринкевич, латвия, белоруссия, рига, в мире