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Мэр Риги назвал возбуждение против него дела Минском "безумием режима"
Мэр Риги назвал возбуждение против него дела Минском "безумием режима" - РИА Новости, 29.05.2021
Мэр Риги назвал возбуждение против него дела Минском "безумием режима"
Мэр Риги Мартиньш Стакис назвал "безумием режима во всей красе" возбужденное в отношении него и главы МИД Латвии Эдгара Ринкевича уголовное дело в Белоруссии. РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T00:57
2021-05-29T05:40
задержание основателя telegram-канала nexta
эдгар ринкевич
латвия
белоруссия
рига
в мире
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РИГА, 29 мая – РИА Новости. Мэр Риги Мартиньш Стакис назвал "безумием режима во всей красе" возбужденное в отношении него и главы МИД Латвии Эдгара Ринкевича уголовное дело в Белоруссии."Безумие режима во всей красе. Если мы обсуждаем преступную деятельность, я предлагаю господину Лукашенко добиваться справедливости в Гаагском трибунале. Там он обязательно получит ответы на все свои вопросы", – написал мэр в Twitter.Ранее в Риге у отеля Radisson Blu Hotel Latvija, где вывешены флаги стран-участниц чемпионата мира по хоккею, Стакис и Ринкевич заменили государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белый, который использует белорусская оппозиция. Они так поступили в знак протеста против задержания Романа Протасевича - бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским.Власти Белоруссии в ответ на это выслали из страны всех латвийских дипломатов. Рига ответила тем же. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель потребовал вернуть назад флаг Белоруссии — или убрать флаги спортивной организации. Стакис убрал флаг IIHF.На прошлой неделе летевший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии в понедельник приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Департамент по авиации минтранса Белоруссии опубликовал расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В расшифровке не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.
https://radiosputnik.ria.ru/20210528/belorussiya-1734664850.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, эдгар ринкевич, латвия, белоруссия, рига, в мире

Мэр Риги назвал возбуждение против него дела Минском "безумием режима"

00:57 29.05.2021 (обновлено: 05:40 29.05.2021)
 
© Depositphotos / ingus.kruklitis.gmail.comРига
Рига - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
© Depositphotos / ingus.kruklitis.gmail.com
Читать ria.ru в
РИГА, 29 мая – РИА Новости. Мэр Риги Мартиньш Стакис назвал "безумием режима во всей красе" возбужденное в отношении него и главы МИД Латвии Эдгара Ринкевича уголовное дело в Белоруссии.
"Безумие режима во всей красе. Если мы обсуждаем преступную деятельность, я предлагаю господину Лукашенко добиваться справедливости в Гаагском трибунале. Там он обязательно получит ответы на все свои вопросы", – написал мэр в Twitter.
Ранее в Риге у отеля Radisson Blu Hotel Latvija, где вывешены флаги стран-участниц чемпионата мира по хоккею, Стакис и Ринкевич заменили государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белый, который использует белорусская оппозиция. Они так поступили в знак протеста против задержания Романа Протасевича - бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским.
Власти Белоруссии в ответ на это выслали из страны всех латвийских дипломатов. Рига ответила тем же. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель потребовал вернуть назад флаг Белоруссии — или убрать флаги спортивной организации. Стакис убрал флаг IIHF.
Самолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, в аэропорту Вильнюса - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
Вчера, 19:33В мире
Белоруссия направит Швейцарии просьбу о помощи по делу о самолете Ryanair
На прошлой неделе летевший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии в понедельник приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией.
Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Департамент по авиации минтранса Белоруссии опубликовал расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В расшифровке не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.
Самолет авиакомпании Ryanair - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
Вчера, 18:57В мире
СК Белоруссии заявил о еще одном письме о "минировании" рейса Ryanair
 
Задержание основателя Telegram-канала NextaЭдгар РинкевичЛатвияБелоруссияРигаВ мире
 
 
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