Мэр Риги назвал возбуждение против него дела Минском "безумием режима"
00:57 29.05.2021 (обновлено: 05:40 29.05.2021)
РИГА, 29 мая – РИА Новости. Мэр Риги Мартиньш Стакис назвал "безумием режима во всей красе" возбужденное в отношении него и главы МИД Латвии Эдгара Ринкевича уголовное дело в Белоруссии.
"Безумие режима во всей красе. Если мы обсуждаем преступную деятельность, я предлагаю господину Лукашенко добиваться справедливости в Гаагском трибунале. Там он обязательно получит ответы на все свои вопросы", – написал мэр в Twitter.
Ранее в Риге у отеля Radisson Blu Hotel Latvija, где вывешены флаги стран-участниц чемпионата мира по хоккею, Стакис и Ринкевич заменили государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белый, который использует белорусская оппозиция. Они так поступили в знак протеста против задержания Романа Протасевича - бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским.
Власти Белоруссии в ответ на это выслали из страны всех латвийских дипломатов. Рига ответила тем же. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель потребовал вернуть назад флаг Белоруссии — или убрать флаги спортивной организации. Стакис убрал флаг IIHF.
На прошлой неделе летевший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии в понедельник приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией.
Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Департамент по авиации минтранса Белоруссии опубликовал расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В расшифровке не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.