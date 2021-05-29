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Адресные санкции США не критичны для Белоруссии, заявил эксперт
Адресные санкции США не критичны для Белоруссии, заявил эксперт - РИА Новости, 29.05.2021
Адресные санкции США не критичны для Белоруссии, заявил эксперт
Адресные санкции Вашингтона против Белоруссии болезненны, но не критичны для Минска, считает доцент кафедры политической теории МГИМО (У) МИД России, эксперт... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T11:49
2021-05-29T11:49
задержание основателя telegram-канала nexta
жозеп боррель
кирилл коктыш
ryanair
министерство финансов сша
евросоюз
белоруссия
сша
в мире
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Адресные санкции Вашингтона против Белоруссии болезненны, но не критичны для Минска, считает доцент кафедры политической теории МГИМО (У) МИД России, эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Коктыш.Ранее Белый дом сообщил, что США в сотрудничестве с ЕС и другими партнерами разрабатывают адресные санкции против ключевых представителей белорусских властей и намерены вернуть ранее снятые санкции против 9 белорусских госпредприятий."Это не критично, но это болезненно. В Белоруссии экспортно-ориентированная экономика, и, соответственно, любые ограничения экспортных возможностей всегда чувствительны", - сказал Коктыш РИА Новости.При этом эксперт отметил важность предстоящей 16 июня встречи президентов России и США. В частности, по его мнению, возможное дальнейшее ужесточение западных санкций до этого момента будет находиться "в подвешенном состоянии". "Встреча Путина и Байдена будет определять долгосрочность этих мер", - сказал он.Белоруссия в ответ на западные санкции может сближаться с Россией, полагает Коктыш. "Что ответить – в рамках российско-белорусского союза инструментов более чем достаточно", - отметил он.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. ЕС призвал как можно скорее принять новые санкции по Белоруссии в связи с авиаинцидентом. Теперь решение лидеров ЕС нуждается в техническом утверждении на министерском уровне.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. 25 мая департамент по авиации минтранса Белоруссии опубликовал расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В расшифровке не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.На текущей неделе глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что четвертый пакет персональных санкций по Белоруссии практически готов, он может быть утвержден до заседания Совета МИД ЕС 21 июня.США поэтапно вводили санкции против нефтегазового сектора Белоруссии с 2007 года, но в 2015 году выпустили лицензию о временном выводе девяти предприятий из-под санкций. Впоследствии решение регулярно продлевалось на фоне улучшения отношений Белоруссии с Западом, в том числе ввиду роли Минска в урегулировании конфликта в Донбассе. Однако после прошедших в августе 2020 года президентских выборов отношения Минска и Запада резко ухудшились. Вашингтон предупреждал, что так называемая лицензия истекает 26 апреля и не будет продлеваться далее в связи с ухудшением ситуации в Белоруссии. Минфин США объявил, что эта лицензия, допускающая необходимое для сворачивания взаимодействие с находящимися под санкциями предприятиями время, будет действовать до 3 июня.
https://ria.ru/20210529/belavia-1734709021.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210529/politika-1734700101.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, жозеп боррель, кирилл коктыш, ryanair, министерство финансов сша, евросоюз, белоруссия, сша, в мире

Адресные санкции США не критичны для Белоруссии, заявил эксперт

11:49 29.05.2021
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкНациональный аэропорт "Минск"
Национальный аэропорт Минск - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Адресные санкции Вашингтона против Белоруссии болезненны, но не критичны для Минска, считает доцент кафедры политической теории МГИМО (У) МИД России, эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Коктыш.
Ранее Белый дом сообщил, что США в сотрудничестве с ЕС и другими партнерами разрабатывают адресные санкции против ключевых представителей белорусских властей и намерены вернуть ранее снятые санкции против 9 белорусских госпредприятий.
Самолет Boeing 737-500 авиакомпании Белавиа в международном аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
11:42
Глава "Белавиа" назвал санкции Запада подлостью
"Это не критично, но это болезненно. В Белоруссии экспортно-ориентированная экономика, и, соответственно, любые ограничения экспортных возможностей всегда чувствительны", - сказал Коктыш РИА Новости.
При этом эксперт отметил важность предстоящей 16 июня встречи президентов России и США. В частности, по его мнению, возможное дальнейшее ужесточение западных санкций до этого момента будет находиться "в подвешенном состоянии". "Встреча Путина и Байдена будет определять долгосрочность этих мер", - сказал он.
Белоруссия в ответ на западные санкции может сближаться с Россией, полагает Коктыш. "Что ответить – в рамках российско-белорусского союза инструментов более чем достаточно", - отметил он.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.
Дом правительства на площади Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
09:28В мире
США предупредили о возвращении санкций против Белоруссии
Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. ЕС призвал как можно скорее принять новые санкции по Белоруссии в связи с авиаинцидентом. Теперь решение лидеров ЕС нуждается в техническом утверждении на министерском уровне.
Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. 25 мая департамент по авиации минтранса Белоруссии опубликовал расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В расшифровке не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.
На текущей неделе глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что четвертый пакет персональных санкций по Белоруссии практически готов, он может быть утвержден до заседания Совета МИД ЕС 21 июня.
США поэтапно вводили санкции против нефтегазового сектора Белоруссии с 2007 года, но в 2015 году выпустили лицензию о временном выводе девяти предприятий из-под санкций. Впоследствии решение регулярно продлевалось на фоне улучшения отношений Белоруссии с Западом, в том числе ввиду роли Минска в урегулировании конфликта в Донбассе. Однако после прошедших в августе 2020 года президентских выборов отношения Минска и Запада резко ухудшились. Вашингтон предупреждал, что так называемая лицензия истекает 26 апреля и не будет продлеваться далее в связи с ухудшением ситуации в Белоруссии. Минфин США объявил, что эта лицензия, допускающая необходимое для сворачивания взаимодействие с находящимися под санкциями предприятиями время, будет действовать до 3 июня.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
27 мая, 20:59В мире
Боррель рассказал о работе над пакетом санкций по Белоруссии
 
Задержание основателя Telegram-канала NextaЖозеп БоррельКирилл КоктышRyanairМинистерство финансов СШАЕвросоюзБелоруссияСШАВ мире
 
 
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