https://ria.ru/20210529/belavia-1734709021.html

Глава "Белавиа" назвал санкции Запада подлостью

Глава "Белавиа" назвал санкции Запада подлостью - РИА Новости, 29.05.2021

Глава "Белавиа" назвал санкции Запада подлостью

Генеральный директор белорусской авиакомпании "Белавиа" Игорь Чергинец назвал подлостью введение Западом ограничений на полеты против компании в отсутствие... РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T11:42

2021-05-29T11:42

2021-05-29T11:42

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МИНСК, 29 мая – РИА Новости. Генеральный директор белорусской авиакомпании "Белавиа" Игорь Чергинец назвал подлостью введение Западом ограничений на полеты против компании в отсутствие результатов международного расследования инцидента с самолетом Ryanair, отметив, что белорусский авиаперевозчик не имеет к нему отношения.Ранее Международной организации гражданской авиации (ИКАО) сообщила, что начнет расследование ситуации с приземлением рейса Ryanair в Минске. Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое в итоге не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным уголовным делам. Ряд европейских стран заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций. "Белавиа" вынужденно отменяет рейсы, а также ищет новые маршруты."Совет ИКАО собрался и принял решение расследовать посадку самолёта Ryanair в Минске до 25 июня. Но сегодня, не дожидаясь даже начала расследования, вышеперечисленные страны фактически ввели санкции против "Белавиа", которая никаким боком… к данному инциденту", - написал Чергинец в Facebook.Он увидел в шагах западных стран "явно спланированные действия" по закрытию не только их стран для посадки бортов белорусской авиакомпании, но и воздушных коридоров. "Издеваются над нами, над людьми вне зависимости от паспорта. И это до расследования инцидента, в котором, может, и есть виновные, но точно не "Белавиа". Это, конечно же, полное попрание основ демократии. Наказывают невиновную "Белавиа", да еще и не начав толком расследование. Подлость", - подчеркнул гендиректор. Он заметил, что при этом "соседи решили как всегда на этом заработать".Чергинец напомнил западным странам, как в период закрытия границ и отмены авиарейсов в рамках борьбы с коронавирусом "Белавиа" вывозила домой застрявших граждан стран, которые вводят теперь против нее ограничения."До сих пор "Белавиа" получает "благодарности" от правительств Великобритании, Франции, Литвы, США и других. В прошлом году - за спасение их тысяч граждан, дипломатов, военных, людей. Мы не обращали внимание на их национальности и паспорта. "Белавиа" получила тысячи благодарностей от этих людей, и нас это грело и греет. "Белавиа" получила десятки благодарностей, без кавычек, от премьер-министров, министров иностранных дел, послов и так далее", - подчеркнул он. Гендиректор заметил, что теперь компания почувствовала эту незабытую "благодарность" на себе.Он заявил, что авиакомпания не будет сокращать свой персонал на 50% на фоне сложившейся ситуации и "прорвётся…, останется в небе, будет летать".

https://ria.ru/20210529/belavia-1734695884.html

https://ria.ru/20210528/belorussiya-1734638505.html

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facebook, игорь чергинец, ryanair, белавиа, белоруссия, сша, в мире