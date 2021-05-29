Эксперт оценил ситуацию вокруг "Белавиа"
БРЮССЕЛЬ, 29 мая – РИА Новости. Запреты на полеты белорусской авиакомпании "Белавиа", которые ввели страны, напрямую не связанные с рейсом Ryanair, вызывают вопросы с точки зрения международного законодательства, такое мнение в беседе с РИА Новости высказал профессор по международному праву Лувенского католического университета Пьер Д'Аржан.
По словам эксперта, инцидент с рейсом Ryanair требует расследования и имеет ряд сложностей с правовой точки зрения. Согласно Чикагской конвенции о международной гражданской авиации, перехват воздушного судна должен производиться только в определенных конкретных случаях, отметил Д'Аржан.
"Это делается только в крайнем случае и скорее для "проблем безопасности" (незаконные действия по перехвату), чем "безопасности" (касается летной годности самолета). Необходимо проверить, был ли маневр, заказанный белорусскими властями, законным или незаконным. Ситуацию сложно оценить", - сказал собеседник агентства.
"Что касается контрмер, принимаемых ЕС и его странами-членами против Белоруссии, это прежде всего пострадавшие государства - Ирландия (ирландская авиакомпания Ryanair), страны отправления и прибытия - Греция и Литва. Для этих стран это логично. С другой стороны, менее очевидны мотивы для контрмер, принятых другими европейскими государствами, которые запретили пролеты белорусских компаний, в то время как действуют подписанные двусторонние договоры. Могут ли незадействованные государства нарушать международное право? Это еще один вопрос, требующий ответа", - рассуждает эксперт.
На прошлой неделе летевший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским.
Лидеры ЕС в понедельник приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией.
Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Департамент по авиации минтранса Белоруссии опубликовал расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В ней не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.
27 мая, 10:58"Белавиа" отменила рейсы по 12 направлениям