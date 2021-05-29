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https://ria.ru/20210529/belavia-1734695884.html
Эксперт оценил ситуацию вокруг "Белавиа"
Эксперт оценил ситуацию вокруг "Белавиа" - РИА Новости, 29.05.2021
Эксперт оценил ситуацию вокруг "Белавиа"
Запреты на полеты белорусской авиакомпании "Белавиа", которые ввели страны, напрямую не связанные с рейсом Ryanair, вызывают вопросы с точки зрения... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T08:11
2021-05-29T08:11
задержание основателя telegram-канала nexta
ryanair
белавиа
минск
белоруссия
вильнюс
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 29 мая – РИА Новости. Запреты на полеты белорусской авиакомпании "Белавиа", которые ввели страны, напрямую не связанные с рейсом Ryanair, вызывают вопросы с точки зрения международного законодательства, такое мнение в беседе с РИА Новости высказал профессор по международному праву Лувенского католического университета Пьер Д'Аржан.По словам эксперта, инцидент с рейсом Ryanair требует расследования и имеет ряд сложностей с правовой точки зрения. Согласно Чикагской конвенции о международной гражданской авиации, перехват воздушного судна должен производиться только в определенных конкретных случаях, отметил Д'Аржан."Это делается только в крайнем случае и скорее для "проблем безопасности" (незаконные действия по перехвату), чем "безопасности" (касается летной годности самолета). Необходимо проверить, был ли маневр, заказанный белорусскими властями, законным или незаконным. Ситуацию сложно оценить", - сказал собеседник агентства.На прошлой неделе летевший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским.Лидеры ЕС в понедельник приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Департамент по авиации минтранса Белоруссии опубликовал расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В ней не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.
https://ria.ru/20210528/belorussiya-1734638505.html
https://ria.ru/20210527/belavia-1734374475.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, белавиа, минск, белоруссия, вильнюс, в мире

Эксперт оценил ситуацию вокруг "Белавиа"

08:11 29.05.2021
 
© Flickr / Pieter van MarionСамолет Boeing 737-500 авиакомпании "Белавиа"
Самолет Boeing 737-500 авиакомпании Белавиа - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
© Flickr / Pieter van Marion
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БРЮССЕЛЬ, 29 мая – РИА Новости. Запреты на полеты белорусской авиакомпании "Белавиа", которые ввели страны, напрямую не связанные с рейсом Ryanair, вызывают вопросы с точки зрения международного законодательства, такое мнение в беседе с РИА Новости высказал профессор по международному праву Лувенского католического университета Пьер Д'Аржан.
По словам эксперта, инцидент с рейсом Ryanair требует расследования и имеет ряд сложностей с правовой точки зрения. Согласно Чикагской конвенции о международной гражданской авиации, перехват воздушного судна должен производиться только в определенных конкретных случаях, отметил Д'Аржан.
Самолет Boeing 737-500 авиакомпании Белавиа в международном аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
Вчера, 17:31
"Белавиа" приостановила рейсы в ряд европейских городов
"Это делается только в крайнем случае и скорее для "проблем безопасности" (незаконные действия по перехвату), чем "безопасности" (касается летной годности самолета). Необходимо проверить, был ли маневр, заказанный белорусскими властями, законным или незаконным. Ситуацию сложно оценить", - сказал собеседник агентства.
"Что касается контрмер, принимаемых ЕС и его странами-членами против Белоруссии, это прежде всего пострадавшие государства - Ирландия (ирландская авиакомпания Ryanair), страны отправления и прибытия - Греция и Литва. Для этих стран это логично. С другой стороны, менее очевидны мотивы для контрмер, принятых другими европейскими государствами, которые запретили пролеты белорусских компаний, в то время как действуют подписанные двусторонние договоры. Могут ли незадействованные государства нарушать международное право? Это еще один вопрос, требующий ответа", - рассуждает эксперт.
На прошлой неделе летевший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским.
Лидеры ЕС в понедельник приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией.
Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Департамент по авиации минтранса Белоруссии опубликовал расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В ней не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.
Сотрудники Международного аэропорта Жуковский загружают чемоданы пассажиров в багажный отсек самолета белорусской авиакомпании Белавиа - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
27 мая, 10:58
"Белавиа" отменила рейсы по 12 направлениям
 
Задержание основателя Telegram-канала NextaRyanairБелавиаМинскБелоруссияВильнюсВ мире
 
 
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