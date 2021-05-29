https://ria.ru/20210529/belavia-1734695884.html

Эксперт оценил ситуацию вокруг "Белавиа"

Эксперт оценил ситуацию вокруг "Белавиа" - РИА Новости, 29.05.2021

Эксперт оценил ситуацию вокруг "Белавиа"

Запреты на полеты белорусской авиакомпании "Белавиа", которые ввели страны, напрямую не связанные с рейсом Ryanair, вызывают вопросы с точки зрения... РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T08:11

2021-05-29T08:11

2021-05-29T08:11

задержание основателя telegram-канала nexta

ryanair

белавиа

минск

белоруссия

вильнюс

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 29 мая – РИА Новости. Запреты на полеты белорусской авиакомпании "Белавиа", которые ввели страны, напрямую не связанные с рейсом Ryanair, вызывают вопросы с точки зрения международного законодательства, такое мнение в беседе с РИА Новости высказал профессор по международному праву Лувенского католического университета Пьер Д'Аржан.По словам эксперта, инцидент с рейсом Ryanair требует расследования и имеет ряд сложностей с правовой точки зрения. Согласно Чикагской конвенции о международной гражданской авиации, перехват воздушного судна должен производиться только в определенных конкретных случаях, отметил Д'Аржан."Это делается только в крайнем случае и скорее для "проблем безопасности" (незаконные действия по перехвату), чем "безопасности" (касается летной годности самолета). Необходимо проверить, был ли маневр, заказанный белорусскими властями, законным или незаконным. Ситуацию сложно оценить", - сказал собеседник агентства.На прошлой неделе летевший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским.Лидеры ЕС в понедельник приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Департамент по авиации минтранса Белоруссии опубликовал расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В ней не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.

https://ria.ru/20210528/belorussiya-1734638505.html

https://ria.ru/20210527/belavia-1734374475.html

минск

белоруссия

вильнюс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, белавиа, минск, белоруссия, вильнюс, в мире