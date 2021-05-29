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Культура
https://ria.ru/20210529/agutin-1734591313.html
Леонид Агутин представил летний клип на песню "Сочи" из нового альбома
Леонид Агутин представил летний клип на песню "Сочи" из нового альбома - РИА Новости, 29.05.2021
Леонид Агутин представил летний клип на песню "Сочи" из нового альбома
Музыкант и композитор Леонид Агутин представил на YouTube клип на песню "Сочи", записанную совместно с голландским гитаристом Джимми Розенбергом. РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T01:22
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Музыкант и композитор Леонид Агутин представил на YouTube клип на песню "Сочи", записанную совместно с голландским гитаристом Джимми Розенбергом. Действие происходит в солнечном Сочи на берегу Черного моря. Леонид Агутин (играет самого себя) вместе с командой выступает в одном из самых известных ресторанов города на чьем-то дне рождения. Параллельно в кадре показывают гостей праздника в исполнении Андрея Мерзликина, Любови Толкалиной, Лады Чуровской и других, которые то дерутся, то танцуют, то мирятся. Песня "Сочи" вошла в новый 15 студийный альбом Агутина "Включите свет".Помимо нее в трек-листе есть еще 14 композиций, в том числе заглавная композиция "Включите свет", а также "Счастье не вешает нос", "Инопланетяне", "Было так хорошо" и другие.
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любовь толкалина, черное море, youtube, сочи, музыка, новости культуры, леонид агутин

Леонид Агутин представил летний клип на песню "Сочи" из нового альбома

01:22 29.05.2021
 
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Музыкант и композитор Леонид Агутин представил на YouTube клип на песню "Сочи", записанную совместно с голландским гитаристом Джимми Розенбергом.
"Рад представить вам клип на эту песню из нового альбома, — написал Агутин в Instagram. — Мне композиция нравится и всем, кого я знаю, тоже. А дальше — вы сами (имея в виду зрителей и слушателей)".
Действие происходит в солнечном Сочи на берегу Черного моря. Леонид Агутин (играет самого себя) вместе с командой выступает в одном из самых известных ресторанов города на чьем-то дне рождения.
Параллельно в кадре показывают гостей праздника в исполнении Андрея Мерзликина, Любови Толкалиной, Лады Чуровской и других, которые то дерутся, то танцуют, то мирятся.
"Море света! Чудесное настроение!", "Зажигательно и жизненно", "Посмотрел, послушал и понял, что эмоции те же, что во времена "Босоногого мальчика", — написали в комментариях зрители.
Песня "Сочи" вошла в новый 15 студийный альбом Агутина "Включите свет".
Помимо нее в трек-листе есть еще 14 композиций, в том числе заглавная композиция "Включите свет", а также "Счастье не вешает нос", "Инопланетяне", "Было так хорошо" и другие.
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КультураЛюбовь ТолкалинаЧерное мореYouTubeСочиМузыкаНовости культурыЛеонид Агутин
 
 
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