https://ria.ru/20210529/agutin-1734591313.html
Леонид Агутин представил летний клип на песню "Сочи" из нового альбома
Леонид Агутин представил летний клип на песню "Сочи" из нового альбома - РИА Новости, 29.05.2021
Леонид Агутин представил летний клип на песню "Сочи" из нового альбома
Музыкант и композитор Леонид Агутин представил на YouTube клип на песню "Сочи", записанную совместно с голландским гитаристом Джимми Розенбергом. РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T01:22
2021-05-29T01:22
2021-05-29T01:22
любовь толкалина
черное море
youtube
сочи
культура
музыка
новости культуры
леонид агутин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/1c/1734591361_517:0:4065:1996_1920x0_80_0_0_889fa12ee246f14b08f04a62d8241aae.jpg
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Музыкант и композитор Леонид Агутин представил на YouTube клип на песню "Сочи", записанную совместно с голландским гитаристом Джимми Розенбергом. Действие происходит в солнечном Сочи на берегу Черного моря. Леонид Агутин (играет самого себя) вместе с командой выступает в одном из самых известных ресторанов города на чьем-то дне рождения. Параллельно в кадре показывают гостей праздника в исполнении Андрея Мерзликина, Любови Толкалиной, Лады Чуровской и других, которые то дерутся, то танцуют, то мирятся. Песня "Сочи" вошла в новый 15 студийный альбом Агутина "Включите свет".Помимо нее в трек-листе есть еще 14 композиций, в том числе заглавная композиция "Включите свет", а также "Счастье не вешает нос", "Инопланетяне", "Было так хорошо" и другие.
https://ria.ru/20210203/agutin-1595830348.html
черное море
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/1c/1734591361_986:188:3397:1996_1920x0_80_0_0_81a68d756e1bbd45aa2c59d908ac344c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
любовь толкалина, черное море, youtube, сочи, музыка, новости культуры, леонид агутин
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Музыкант и композитор Леонид Агутин представил на YouTube клип на песню "Сочи", записанную совместно с голландским гитаристом Джимми Розенбергом.
"Рад представить вам клип на эту песню из нового альбома, — написал Агутин в Instagram. — Мне композиция нравится и всем, кого я знаю, тоже. А дальше — вы сами (имея в виду зрителей и слушателей)".
Действие происходит в солнечном Сочи на берегу Черного моря. Леонид Агутин (играет самого себя) вместе с командой выступает в одном из самых известных ресторанов города на чьем-то дне рождения.
Параллельно в кадре показывают гостей праздника в исполнении Андрея Мерзликина, Любови Толкалиной, Лады Чуровской и других, которые то дерутся, то танцуют, то мирятся.
"Море света! Чудесное настроение!", "Зажигательно и жизненно", "Посмотрел, послушал и понял, что эмоции те же, что во времена "Босоногого мальчика", — написали в комментариях зрители.
Песня "Сочи" вошла в новый 15 студийный альбом Агутина "Включите свет".
Помимо нее в трек-листе есть еще 14 композиций, в том числе заглавная композиция "Включите свет", а также "Счастье не вешает нос", "Инопланетяне", "Было так хорошо" и другие.