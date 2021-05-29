https://ria.ru/20210529/agutin-1734591313.html

Леонид Агутин представил летний клип на песню "Сочи" из нового альбома

Леонид Агутин представил летний клип на песню "Сочи" из нового альбома - РИА Новости, 29.05.2021

Леонид Агутин представил летний клип на песню "Сочи" из нового альбома

Музыкант и композитор Леонид Агутин представил на YouTube клип на песню "Сочи", записанную совместно с голландским гитаристом Джимми Розенбергом. РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T01:22

2021-05-29T01:22

2021-05-29T01:22

любовь толкалина

черное море

youtube

сочи

культура

музыка

новости культуры

леонид агутин

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Музыкант и композитор Леонид Агутин представил на YouTube клип на песню "Сочи", записанную совместно с голландским гитаристом Джимми Розенбергом. Действие происходит в солнечном Сочи на берегу Черного моря. Леонид Агутин (играет самого себя) вместе с командой выступает в одном из самых известных ресторанов города на чьем-то дне рождения. Параллельно в кадре показывают гостей праздника в исполнении Андрея Мерзликина, Любови Толкалиной, Лады Чуровской и других, которые то дерутся, то танцуют, то мирятся. Песня "Сочи" вошла в новый 15 студийный альбом Агутина "Включите свет".Помимо нее в трек-листе есть еще 14 композиций, в том числе заглавная композиция "Включите свет", а также "Счастье не вешает нос", "Инопланетяне", "Было так хорошо" и другие.

https://ria.ru/20210203/agutin-1595830348.html

черное море

сочи

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

любовь толкалина, черное море, youtube, сочи, музыка, новости культуры, леонид агутин