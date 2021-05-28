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Госдеп США запросил 665 миллионов долларов для защиты Европы

Госдеп США запросил 665 миллионов долларов для защиты Европы - РИА Новости, 28.05.2021

Госдеп США запросил 665 миллионов долларов для защиты Европы

Госдепартамент США запросил у конгресса 665,8 миллиона долларов на 2022 финансовый год для оказания помощи странам Европы и Евразии, в том числе в части "ответа РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T21:37

2021-05-28T21:37

2021-05-28T21:37

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евразия

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ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. Госдепартамент США запросил у конгресса 665,8 миллиона долларов на 2022 финансовый год для оказания помощи странам Европы и Евразии, в том числе в части "ответа на растущие вызовы со стороны России и Китая", говорится в опубликованном в пятницу бюджетном запросе госдепартамента."Европа и Евразия - 665,8 миллиона долларов. Запрашиваемые на 2022 финансовый год средства для Европы и Евразии повысят устойчивость этих стран к негативному иностранному влиянию, будут способствовать продвижению евроатлантической интеграции, параллельно помогая им отвечать на растущие вызовы со стороны России и Китая", - сказано в документе.Финансирование также предназначено для "поддержки программ, нацеленных на защиту демократии, верховенства закона, прав человека и гендерного равенства, борьбу с коррупцией и противодействие авторитаризму". Предполагается, что данные программы также будут "поддерживать свободные и честные СМИ, гражданское общество, энергетику и инфраструктуру, кибербезопасность и экономическое развитие" стран Европы и Евразии.Следующий финансовый год в США начинается 1 октября 2021 года.

https://rsport.ria.ru/20210519/olimpiada-1732888938.html

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россия, евразия, европа, сша, в мире