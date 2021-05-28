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Госдеп США запросил 665 миллионов долларов для защиты Европы
Госдеп США запросил 665 миллионов долларов для защиты Европы - РИА Новости, 28.05.2021
Госдеп США запросил 665 миллионов долларов для защиты Европы
Госдепартамент США запросил у конгресса 665,8 миллиона долларов на 2022 финансовый год для оказания помощи странам Европы и Евразии, в том числе в части "ответа РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T21:37
2021-05-28T21:37
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ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. Госдепартамент США запросил у конгресса 665,8 миллиона долларов на 2022 финансовый год для оказания помощи странам Европы и Евразии, в том числе в части "ответа на растущие вызовы со стороны России и Китая", говорится в опубликованном в пятницу бюджетном запросе госдепартамента."Европа и Евразия - 665,8 миллиона долларов. Запрашиваемые на 2022 финансовый год средства для Европы и Евразии повысят устойчивость этих стран к негативному иностранному влиянию, будут способствовать продвижению евроатлантической интеграции, параллельно помогая им отвечать на растущие вызовы со стороны России и Китая", - сказано в документе.Финансирование также предназначено для "поддержки программ, нацеленных на защиту демократии, верховенства закона, прав человека и гендерного равенства, борьбу с коррупцией и противодействие авторитаризму". Предполагается, что данные программы также будут "поддерживать свободные и честные СМИ, гражданское общество, энергетику и инфраструктуру, кибербезопасность и экономическое развитие" стран Европы и Евразии.Следующий финансовый год в США начинается 1 октября 2021 года.
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россия, евразия, европа, сша, в мире

Госдеп США запросил 665 миллионов долларов для защиты Европы

21:37 28.05.2021
 
© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
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ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. Госдепартамент США запросил у конгресса 665,8 миллиона долларов на 2022 финансовый год для оказания помощи странам Европы и Евразии, в том числе в части "ответа на растущие вызовы со стороны России и Китая", говорится в опубликованном в пятницу бюджетном запросе госдепартамента.
"Европа и Евразия - 665,8 миллиона долларов. Запрашиваемые на 2022 финансовый год средства для Европы и Евразии повысят устойчивость этих стран к негативному иностранному влиянию, будут способствовать продвижению евроатлантической интеграции, параллельно помогая им отвечать на растущие вызовы со стороны России и Китая", - сказано в документе.
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Финансирование также предназначено для "поддержки программ, нацеленных на защиту демократии, верховенства закона, прав человека и гендерного равенства, борьбу с коррупцией и противодействие авторитаризму". Предполагается, что данные программы также будут "поддерживать свободные и честные СМИ, гражданское общество, энергетику и инфраструктуру, кибербезопасность и экономическое развитие" стран Европы и Евразии.
Следующий финансовый год в США начинается 1 октября 2021 года.
 
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