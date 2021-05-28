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Макрон не исключил введения обязательной вакцинации для части населения
Макрон не исключил введения обязательной вакцинации для части населения - РИА Новости, 28.05.2021
Макрон не исключил введения обязательной вакцинации для части населения
Президент Франции Эммануэль Макрон не исключает введения обязательной вакцинации для некоторых групп граждан, сообщает телеканал BFMTV. РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T08:50
2021-05-28T08:50
2021-05-28T08:50
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эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 28 мая - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон не исключает введения обязательной вакцинации для некоторых групп граждан, сообщает телеканал BFMTV."Все двери открыты", - заявил Макрон, отвечая на вопрос о том, как он относится к идее обязательной вакцинации для представителей определенных профессий.По последним данным министерства здравоохранения Франции, первую прививку от коронавируса получили 23,7 миллиона французов. Две прививки были сделаны 10,8 миллиона граждан.Ранее Макрон заявлял о цели провести вакцинацию всех желающих до конца лета.
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коронавирус covid-19, эммануэль макрон, франция, в мире