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Распространение коронавируса
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Макрон не исключил введения обязательной вакцинации для части населения
Макрон не исключил введения обязательной вакцинации для части населения - РИА Новости, 28.05.2021
Макрон не исключил введения обязательной вакцинации для части населения
Президент Франции Эммануэль Макрон не исключает введения обязательной вакцинации для некоторых групп граждан, сообщает телеканал BFMTV. РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T08:50
2021-05-28T08:50
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
эммануэль макрон
франция
в мире
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ПАРИЖ, 28 мая - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон не исключает введения обязательной вакцинации для некоторых групп граждан, сообщает телеканал BFMTV."Все двери открыты", - заявил Макрон, отвечая на вопрос о том, как он относится к идее обязательной вакцинации для представителей определенных профессий.По последним данным министерства здравоохранения Франции, первую прививку от коронавируса получили 23,7 миллиона французов. Две прививки были сделаны 10,8 миллиона граждан.Ранее Макрон заявлял о цели провести вакцинацию всех желающих до конца лета.
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коронавирус covid-19, эммануэль макрон, франция, в мире

Макрон не исключил введения обязательной вакцинации для части населения

08:50 28.05.2021
 
© AP Photo / Francois MoriПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© AP Photo / Francois Mori
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 28 мая - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон не исключает введения обязательной вакцинации для некоторых групп граждан, сообщает телеканал BFMTV.
"Все двери открыты", - заявил Макрон, отвечая на вопрос о том, как он относится к идее обязательной вакцинации для представителей определенных профессий.
По последним данным министерства здравоохранения Франции, первую прививку от коронавируса получили 23,7 миллиона французов. Две прививки были сделаны 10,8 миллиона граждан.
Ранее Макрон заявлял о цели провести вакцинацию всех желающих до конца лета.
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Эммануэль МакронФранцияВ мире
 
 
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