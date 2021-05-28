https://ria.ru/20210528/vaktsina-1734551620.html
Лукашенко предложил открыть границы для желающих привиться "Спутником V"
Лукашенко предложил открыть границы для желающих привиться "Спутником V" - РИА Новости, 28.05.2021
Лукашенко предложил открыть границы для желающих привиться "Спутником V"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсуждал со своим российским коллегой Владимиром Путиным вопрос помощи иностранным гражданам, желающим... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T11:27
2021-05-28T11:27
2021-05-28T11:27
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
александр лукашенко
снг
владимир путин
польша
белоруссия
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МИНСК, 28 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсуждал со своим российским коллегой Владимиром Путиным вопрос помощи иностранным гражданам, желающим привиться от коронавируса "Спутником V" - по словам главы республики, в данный момент прорабатывается вопрос открытия переходов на границе для людей с территории Польши, Литвы, Украины и других государств."Мы с Путиным встречались, обсудили вопрос помощи граждан западных государств. Хоть их правительства ведут себя неприлично в отношении Белоруссии, но вы видите, какой спрос на "Спутник V" в западных государствах", - сказал Лукашенко на встрече с главами делегаций государств-участников заседания Совета глав правительств СНГ.По его словам, в Белоруссию очень много людей всячески пытаются пробраться", хотя республика закрыла "для некоторых деятелей свою границу, координируя это с Россией", так как у стран общее пограничное пространство."Мы договорились с президентом России о том, что Беларусь откроет несколько переходов на этой границе, обустроит там соответствующие палатки, если нужно (больниц у нас хватает), чтобы принять желающих людей с территории Польши, Литвы и других государств, и особенно Украины - там же наши люди живут, на одном языке разговариваем - и оказать им помощь в вакцинировании. Мы сейчас прорабатываем этот вопрос – учитывая, что у нас нет бешенства в отношении пандемии самой и вакцинации населения", - сказал Лукашенко.По его словам, главным для Белоруссии сейчас является защита старшего поколения и людей, склонных к заболеванию коронавирусом."Вот это главное. Поэтому мы их подталкиваем к этому, не настаиваем. Обязательной вакцинации нет и не будет. Но надо помочь и соседям, особенно украинцам. Вы видите, что там происходит", - добавил глава республики.
https://radiosputnik.ria.ru/20210527/sputnik-1734423005.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, александр лукашенко, снг, владимир путин, польша, белоруссия, в мире
МИНСК, 28 мая - РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
заявил, что обсуждал со своим российским коллегой Владимиром Путиным вопрос помощи иностранным гражданам, желающим привиться от коронавируса "Спутником V" - по словам главы республики, в данный момент прорабатывается вопрос открытия переходов на границе для людей с территории Польши
, Литвы
, Украины
и других государств.
"Мы с Путиным встречались, обсудили вопрос помощи граждан западных государств. Хоть их правительства ведут себя неприлично в отношении Белоруссии
, но вы видите, какой спрос на "Спутник V" в западных государствах", - сказал Лукашенко на встрече с главами делегаций государств-участников заседания Совета глав правительств СНГ.
По его словам, в Белоруссию очень много людей всячески пытаются пробраться", хотя республика закрыла "для некоторых деятелей свою границу, координируя это с Россией", так как у стран общее пограничное пространство.
"Мы договорились с президентом России о том, что Беларусь откроет несколько переходов на этой границе, обустроит там соответствующие палатки, если нужно (больниц у нас хватает), чтобы принять желающих людей с территории Польши, Литвы и других государств, и особенно Украины - там же наши люди живут, на одном языке разговариваем - и оказать им помощь в вакцинировании. Мы сейчас прорабатываем этот вопрос – учитывая, что у нас нет бешенства в отношении пандемии самой и вакцинации населения", - сказал Лукашенко.
По его словам, главным для Белоруссии сейчас является защита старшего поколения и людей, склонных к заболеванию коронавирусом.
"Вот это главное. Поэтому мы их подталкиваем к этому, не настаиваем. Обязательной вакцинации нет и не будет. Но надо помочь и соседям, особенно украинцам. Вы видите, что там происходит", - добавил глава республики.