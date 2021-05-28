Киев заявил о введении Минском лицензирования ряда украинских товаров
20:16 28.05.2021 (обновлено: 20:46 28.05.2021)
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКондитерская продукция украинских производителей на прилавке магазина
КИЕВ, 28 мая – РИА Новости. Министерство экономики Украины заявило, что Белоруссия ввела режим индивидуального лицензирования в отношении ряда украинских товаров, считает такие меры дискриминационными.
"По оперативной информации, Беларусь ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров: кондитерские изделия, шоколад, соки, пиво, плиты ДСП и ДВП, обои, туалетная бумага и упаковка, кирпич, керамическая плитка, школьные ампулы, сельхозтехника для посева, стиральные машины и мебель. Это решение утверждено постановлением Совета министров Беларуси от 26 мая # 292. Решение вступит в силу через 10 дней после публикации и рассчитано на 6 месяцев. Такие действия являются необоснованными и дискриминационными", - говорится в заявлении министерства в Facebook.
В министерстве отметили, что режим индивидуального лицензирования означает ручное управление ввозом украинской продукции в Белоруссию.
"Правительство проводит консультации с производителями по устранению негативных последствий дискриминационных действий правительства Беларуси", - добавили в министерстве.
Украина с 26 мая прекратила авиасообщение с Белоруссией после ситуации с экстренной посадкой рейса Ryanair в Минске. Также украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве республики. Посольство Белоруссии во вторник направило ноту протеста МИД Украины и называло решение Киева политическим, абсурдным и необоснованным. Со среды по инициативе министерства энергетики Национальной комиссией по регулированию энергетических рынков (НКРЭКУ) принято решение о прекращении импорта электроэнергии из Белоруссии и РФ.