https://ria.ru/20210528/tovary-1734673567.html

Киев заявил о введении Минском лицензирования ряда украинских товаров

Киев заявил о введении Минском лицензирования ряда украинских товаров - РИА Новости, 28.05.2021

Киев заявил о введении Минском лицензирования ряда украинских товаров

Министерство экономики Украины заявило, что Белоруссия ввела режим индивидуального лицензирования в отношении ряда украинских товаров, считает такие меры... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T20:16

2021-05-28T20:16

2021-05-28T20:46

россия

министерство экономики украины

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КИЕВ, 28 мая – РИА Новости. Министерство экономики Украины заявило, что Белоруссия ввела режим индивидуального лицензирования в отношении ряда украинских товаров, считает такие меры дискриминационными."По оперативной информации, Беларусь ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров: кондитерские изделия, шоколад, соки, пиво, плиты ДСП и ДВП, обои, туалетная бумага и упаковка, кирпич, керамическая плитка, школьные ампулы, сельхозтехника для посева, стиральные машины и мебель. Это решение утверждено постановлением Совета министров Беларуси от 26 мая # 292. Решение вступит в силу через 10 дней после публикации и рассчитано на 6 месяцев. Такие действия являются необоснованными и дискриминационными", - говорится в заявлении министерства в Facebook.В министерстве отметили, что режим индивидуального лицензирования означает ручное управление ввозом украинской продукции в Белоруссию."Правительство проводит консультации с производителями по устранению негативных последствий дискриминационных действий правительства Беларуси", - добавили в министерстве.Украина с 26 мая прекратила авиасообщение с Белоруссией после ситуации с экстренной посадкой рейса Ryanair в Минске. Также украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве республики. Посольство Белоруссии во вторник направило ноту протеста МИД Украины и называло решение Киева политическим, абсурдным и необоснованным. Со среды по инициативе министерства энергетики Национальной комиссией по регулированию энергетических рынков (НКРЭКУ) принято решение о прекращении импорта электроэнергии из Белоруссии и РФ.

https://radiosputnik.ria.ru/20210528/benzin-1734610540.html

https://ria.ru/20210528/ukraina-1734547117.html

россия

белоруссия

киев

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