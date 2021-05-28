https://ria.ru/20210528/tovarooborot-1734655766.html

Путин оценил объем товарооборота между Россией и Белоруссией

Путин оценил объем товарооборота между Россией и Белоруссией - РИА Новости, 28.05.2021

Путин оценил объем товарооборота между Россией и Белоруссией

Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко отметил рост товарооборота между странами и важность сохранения этой... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T18:45

2021-05-28T18:45

2021-05-28T18:45

россия

михаил мишустин

александр лукашенко

снг

владимир путин

минск

белоруссия

экономика

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СОЧИ, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко отметил рост товарооборота между странами и важность сохранения этой тенденции."В первом квартале текущего года Россия остается ключевым торгово-экономическим партнером Белоруссии. Мы наблюдаем значительный рост товарооборота – 18,4%. Это хорошая тенденция, важно ее сохранить при активной работе правительства", - сказал Путин.Он добавил, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который находится сейчас в Минске на совете глав правительств СНГ, уже связывался с ним и рассказывал, как идет работа.

https://ria.ru/20210528/belaes-1734653759.html

россия

минск

белоруссия

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россия, михаил мишустин, александр лукашенко, снг, владимир путин, минск, белоруссия, экономика