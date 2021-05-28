https://ria.ru/20210528/torgovlya-1734674980.html

Минск назвал условие возвращения режима свободной торговли с Киевом

Минск назвал условие возвращения режима свободной торговли с Киевом - РИА Новости, 28.05.2021

Минск назвал условие возвращения режима свободной торговли с Киевом

Белоруссия готова отменить решение об индивидуальном лицензировании в отношении ряда украинских товаров и вернуть в полном объеме режим свободной торговли, если РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T21:01

2021-05-28T21:01

2021-05-28T21:01

задержание основателя telegram-канала nexta

александр гурьянов

евразийский экономический союз

министерство экономики украины

минск

белоруссия

киев

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МИНСК, 28 мая - РИА Новости. Белоруссия готова отменить решение об индивидуальном лицензировании в отношении ряда украинских товаров и вернуть в полном объеме режим свободной торговли, если Киев пересмотрит антдемпинговые и спецзащитные меры, принятые в отношении белорусской стороны, заявил в пятницу первый замглавы белорусского МИД Александр Гурьянов.Ранее в пятницу министерство экономики Украины заявило, что Белоруссия ввела режим индивидуального лицензирования в отношении ряда украинских товаров, считает такие меры дискриминационными."Мы готовы полностью отменить все наши решения, мы готовы вернуть в полном объеме режим свободной торговли, но только тогда, когда Украина пересмотрит те меры, которые были приняты в отношении продукции белорусской стороны, которые де-факто были направлены, чтобы просто ограничить конкуренцию со стороны белорусских производителей", - говорится в заявлении Гурьянова, которое размещено на сайте внешнеполитического ведомства Белоруссии.Первый замминистра отметил, что в Минске готовы к переговорам в любой момент. Он также указал, что Белоруссия в свое время проводила достаточно активную работу с украинской стороной по "расчистке барьеров во взаимной торговле". "Почему-то сейчас не по нашей инициативе эти барьеры начали обратно появляться", - сказал Гурьянов.Он, в частности, обратил внимание, что в отношении Белоруссии со стороны Украины действуют ряд антдемпинговых и спецзащитных мер. "Это касается антидемпинговых пошлин на спички, крахмал, строительные материалы, цемент, лампы накаливания – то есть целый перечень продукции, который подпадает под ограничения как экспорт Республики Беларусь в Украину", - заметил Гурьянов.Помимо прочего, дипломат указал, что украинская сторона рассматривает в качестве недружественных и дискриминационных мер со стороны Белоруссии некоторые решения, которые были приняты на уровне Евразийского экономического союза. Между тем, как отметил Гурьянов, за ЕАЭС отвечает не только Белоруссия, а пять стран, однако "ответные или какие-то недружественные ограничительные меры" были приняты исключительно в ее отношении. Гурьянов связывает это с тем, что республика пока не является членом ВТО."То есть нас можно наказывать, нарушая принципы свободной торговли, нарушая международные соглашения, которые создают условия для нормальной конкуренции, для нормальной работы экспортеров и импортеров", - заметил Гурьянов.Он особо подчеркнул, что принятые Минском шаги не связаны с текущем обострением отношений между Белоруссией и Украиной, странам необходимы "чистой воды торговые переговоры, которые должны вести к расчистке барьеров". К этому Гурьянов и призвал украинских коллег.

https://ria.ru/20210528/ukraina-1734547117.html

https://ria.ru/20210528/ukraina-1734651550.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210528/benzin-1734610540.html

минск

белоруссия

киев

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задержание основателя telegram-канала nexta, александр гурьянов, евразийский экономический союз, министерство экономики украины, минск, белоруссия, киев